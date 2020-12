Welpen bestaan 100 jaar in Nederland; 'Kloppend hart van de scouting'

Bijvoorbeeld bij de Schultegroep Diever, daar maakt de leiding tot nog een feestje van de dag met onder meer een junglequiz en een disco. Niet voor niets, wat Lian Berkhout betreft. Zij is teamleider bij de welpen in Diever. "Dit is zo'n waardevolle groep."

Wat Berkhout betreft mag je de leeftijdsgroep van de welpen wel het kloppend hart van de scouting noemen. "Het gaat om de groep van 7 tot 11 jaar. Ze zijn vaak klaar met de zwemlessen en kunnen zich vol op een hobby storten. En ze leren hier zelfstandig worden. Deze kinderen hebben nog zo'n open blik en interesse in alles, dat is zo mooi om te zien."

Grootste groep

Volgens de teamleider vormen de welpen bij de meeste scoutingsclubs de grootste groep. Zo ook bij de Schultegroep. "We hebben maar liefst 33 welpen en er staan er ook nog eens 15 op een wachtlijst. Bij de jongere groep, de Bevers, is dat aantal toch flink lager. En ook bij de groepen jeugd erboven zie je jongeren regelmatig vertrekken zodra ze een jaar of 15 zijn, zodra er bijbaantjes om de hoek komen kijken."

Voorzitter Madelon Berg van De Zwervers in Assen beaamt dit: "Bij de welpen hebben we altijd meer leden, dan bij de oudere kinderen. In Assen hebben we op dit moment zo'n dertig welpen." Blijven ze na de tienerjaren nog, dan blijven ze vaak tot ze bejaard zijn", zegt Lian Berkhout van de scouting in Diever met een lach.

Het vieren van 100 jaren welpen gebeurt dus op sommige plekken in het klein, maar de scoutinggroep in Diever heeft nog een feestje in het verschiet. "Volgend jaar bestaan we 75 jaar, dus dan nieuwe ronde, nieuwe kansen", aldus Berkhout.

Geschiedenis van scouting

Scouting kwam in 1910 vanuit Engeland over naar Nederland. Maar toen konden alleen jongens vanaf 11 jaar zich erbij aansluiten. Omdat er ook belangstelling was bij jongere kinderen, werd in 1920 de welpen een officiële speltak in Nederland voor kinderen vanaf 7 jaar. Zo lang zijn de welpen nog niet in Diever actief, want daar werd de scouting in 1946 opgericht.

Maar scoutinggroep De Zwervers in Assen kent al wel een behoorlijk lange geschiedenis als het gaat om de welpen. Voorzitter Madelon Berg: "Onze groep is in 1911 opgericht, daarmee zijn de we oudste van Drenthe en zelfs een van de oudste van Nederland. Of we direct vanaf 1920 al officieel een welpentak hadden, weet ik niet zeker. Maar die tak was er in ieder geval al voor 1930 in Assen."

De scouts van De Zwervers in Assen vierden in 2011 nog een groot jubileum rondom het 100-jarig bestaan van de eigen scoutinggroep. Er werd onder meer een jubileumboek uitgegeven door stichting De Vrienden van De Zwervers met veel historische foto's.