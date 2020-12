Luister hier naar FC Emmen-ADO Den Haag

Je mag FC Emmen-ADO Den Haag een heuse degradatiekraker noemen. FC Emmen heeft drie punten, staat op de laatste plaats en heeft dit seizoen slechts drie keer gelijk gespeeld. ADO Den Haag staat een plek hoger en heeft drie punten meer.

Hoopvol voor FC Emmen is dat de ploeg, in de eredivisie, nog niet van ADO Den Haag heeft verloren, sterker alle wedstrijden werden gewonnen. De allereerste eredivisiewedstrijd die de ploeg van trainer Dick Lukkien speelde werd in Den Haag met 2-1 gewonnen. Later dat seizoen won FC Emmen in eigen huis met 3-2. De winnende treffer was een prachtig afstandsschot van Anco Jansen.

Vorig seizoen speelden beide ploegen slecht één keer tegen elkaar. In Emmen was de thuisclub met 3-0 te sterk voor de ploeg uit de hofstad. De wedstrijd in Den Haag ging, vanwege corona, niet door.

Luister via de link hieronder LIVE naar FC Emmen-ADO Den Haag met commentaar van René Posthuma en Niels Dijkhuizen...

