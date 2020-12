Scheidend advocaat: slachtofferverklaring moet uit strafrecht

Na bijna veertig jaar stopt Hugo Pellinkhof uit Assen op 70-jarige leeftijd als advocaat in Drenthe. Pellinkhof is de laatste jaren gespecialiseerd in strafzaken.

"Ik ben al enkele jaren de oudste advocaat van Drenthe en het wordt tijd dat een ander die positie overneemt", zei Pellinkhof in het RTV Drenthe-programma Cassata. Mijn laatste werkdag is oudejaarsdag, ik heb me uit laten schrijven van het tableau per 1 januari. Vanaf dat moment heb ik niet meer het recht om in toga op te treden voor een rechtbank."

Pellinkhof heeft in bijna veertig jaar ongeveer 10.000 zaken gedaan. Niet alleen strafzaken, maar in het begin ook faillissementen en echtscheidingen. Hij was onder meer de advocaat van de eerste commerciële draagmoeder in Nederland. De vrouw uit Westerbork plaatste een advertentie waarin ze haar diensten als draagmoeder aanbood. Dat was in strijd met de wet. Ook stond hij in het begin Richard Kelly uit Ruinen bij, die werd verdacht van de moord op Andrea Luten. Geheel ten onrechte zou later blijken.

Slachtofferverklaring

Pellinkhof heeft in zijn carrière een aantal veranderingen meegemaakt. Niet allemaal ten goede, bijvoorbeeld de slachtofferverklaring tijdens een zitting. Volgens hem hoort die daar niet thuis. "In het stelsel zit een weeffout", zegt hij.

"Het slachtoffer krijgt het woord tijdens de zitting waarin de rechtbank uitmaakt of er sprake is van een bewezenverklaring. Er zijn inmiddels tal van gevallen waarin het slachtoffer met een verklaring komt, dat kan soms uren duren, en dat heeft grote impact op het strafprocesrecht en dat oefent ook een bepaalde druk uit op een rechter."

"Het hoort niet in het strafrecht. Er zal eerst een bewezenverklaring moeten komen, een vonnis. En dan een aparte slachtofferkamer waar de belangen van de de slachtoffers behandeld kunnen worden. Het moet uit elkaar geschoven worden", aldus Pellinkhof.

Boevenmaatje

Volgens Pellinkhof word je als advocaat van een verdachte soms gezien als 'boevenmaatje'. Hij ervaart dat zelf niet zo. "Ik denk dat ik een bijdrage lever aan een eerlijk proces." Zo heeft hij er geen moeite mee als een verdachte wordt vrijgesproken waarvan hij zeker weet dat ie het gedaan heeft. "Het gaat er bij een advocaat niet om wat er is gebeurd, maar om wat er valt te bewijzen. Als er door het Openbaar Ministerie een krakkemikkig onderzoek is gedaan hadden ze hun werk maar beter moeten doen."