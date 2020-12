Dick Lukkien: Opgelucht over weerbaarheid en bij vlagen goed voetbal gezien

"In de hoek waarin wij nu zitten en binnen tien minuten weer een volle tik op de kin krijgen is reageren heel lastig. Toch heb ik mijn spelers dat zien doen. Na rust kregen we zeker vijf goede kansen of mogelijkheden om uiteindelijk die wedstrijd te winnen", aldus Lukkien.

Een schimmig duel van Van Rhijn in een mistig stadion. FC Emmen kwam niet verder dan 1-1 tegen ADO Den Haag (Rechten: Chris Kunst Fotografie)

Toch moest Lukkien toezien hoe zijn ploeg weer heel gemakkelijk een goal om de oren kreeg. Al heel vroeg in de wedstrijd kreeg ADO Den Haag exact waarop ze hoopten: een sneaky goal waarna de ploeg nog meer kon leunen op de defensie. "Dat zag er heel slecht uit. Het gaat al mis bij de lange bal van de doelman, dan krijgen we nog een kans op herstel aan onze rechterkant en vervolgens staan er twee spelers volledig vrij in onze zestien."

Lukkien vond dat zijn ploeg na de gedwongen pauze vanwege het vuurwerk buiten het stadion (door de rookontwikkeling verdween het zicht in het stadion) al reageerde. "Ik vond het overigens een prachtige actie", aldus Lukkien. "Het is mooi om te zien en te merken dat iedereen de club een warm hart toedraagt. Overigens kwam het ons niet slecht uit, want het gaf mij de gelegenheid om wat te finetunen."