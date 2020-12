Superzaterdag levert 1200 kratten vol levensmiddelen op

Onvoorstelbaar

"Ongekend, echt onvoorstelbaar", zo noemt voorzitter Henk Brouwer de opbrengst voor de voedselbank Hoogeveen. In en om Hoogeveen werden dit jaar bij 14 supermarkten ruim twee keer zoveel kratten met levensmiddelen opgehaald als vorig jaar. In totaal waren het er 565. Waar afgelopen week nog vooral sprake was van lege schappen staat nu de hele voedselbank boordevol. "Hier word je stil van", zegt een beduusde voorzitter. "Echt iedereen was bereid om iets te geven." Volgens Henk kan de voedselbank tot Pasen vooruit met de nieuwe voorraad.

Boven verwachting

Ook in de gemeenten De Wolden, Westerveld, Noordenveld en Aa en Hunze was de opbrengst bij de supermarkten boven verwachting. In Assen en Beilen stonden in verband met de coronacrisis geen flyeraars bij de supermarkten, maar konden inwoners een pakket naar de voedselbank brengen. Volgens coördinator Reitse Heerze van de voedselbank in Assen liep dit uitstekend. In Assen konden ze 90 bananendozen vullen met de spullen die werden gebracht. "Echt hoogwaardige producten. Veel luiers, waspoeder en toiletartikelen", aldus de tevreden coördinator.

Bij de voedselbank in Assen konden mensen spullen langsbrengen (Rechten: RTV Drenthe / Margreet Gort)

In Aa en Hunze is Jacob van der Heide van de voedselbank Gieten ook heel blij met de opbrengst. De leden van de Lionsclub de Hondsrug hebben daar 132 kratten weten in te zamelen bij drie winkels en er werden ook nog allerlei producten bij de voedselbank zelf afgeleverd, waarmee 9 kratten konden worden gevuld.

In Noordenveld werd de opbrengst van vorig jaar ook overtroffen. Er kwamen 220 kratten binnen. "Het staat hier helemaal vol", zegt coördinator Jo Schoormans. Voor het selecteren en opbergen heeft de voedselbank alvast een paar dagen uitgetrokken.

Alien Jalving van de voedselbank Westerveld noemt de opbrengst "waanzinnig". 169 kratten en bijna 1000 euro werd bij vier supermarkten ingezameld. Dat is bijna anderhalf keer de opbrengst van vorig jaar." Volgens Jalving zie je dat de mensen door de coronacrisis toch wat meer geven. In Westerveld waren de levensmiddelen hard nodig, want de schappen waren zo langzamerhand leeg.

Flyeraars

Het flyeren bij de supermarkten gebeurde door vrijwilligers van de voedselbanken en leden van verschillende serviceclubs. In Hoogeveen door de Rotary en de Soroptimisten en in Aa en Hunze door de Lionsclub de Hondsrug. De meesten van hen stonden een paar uur bij een supermarkt en werden vervolgens afgewisseld door een collega. Verscheidenen van hen maakten mee dat mensen met volle boodschappenkarren aan kwamen lopen en alles doneerden.

Leden van Lionsclub De Hondsrug flyeren in Zuidlaren (Rechten: RTV Drenthe/Margreet Gort)

Producten

De voedselbanken gebruiken de producten die zijn ingezameld om hun voorraden aan te vullen, zodat zij hun cliënten ook volgend jaar weer van basisproducten zoals rijst, pasta, koffie, olie en verzorgingsproducten kunnen voorzien. In onze provincie zijn vier voedselbanken actief. Gezamenlijk geven ze ruim 3300 mensen wekelijks of tweewekelijks een pakket. Iedere organisatie heeft een centrale vestiging met daarnaast een aantal uitgiftepunten.

Coronacrisis

Door de coronacrisis zien de voedselbanken een toename van het aantal cliënten. De verwachting is dat dit aantal alleen maar toe zal nemen. Om te zorgen dat iedereen in Drenthe ook komend jaar voldoende en afwisselend te eten krijgt heeft RTV Drenthe een doneeractie opgezet. Tot en met 24 december kan iedereen een geldbedrag doneren via de pagina rtvdrenthe/voedselbank. Het geld wordt eerlijk verdeeld over de vier voedselbanken in Drenthe.

