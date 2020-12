'Soms zit ik veertig, vijftig uur in het bos zonder dat ik een mooie foto heb'

Tien jaar geleden kwam hij voor het eerst met dassen in aanraking en hij was meteen verkocht. Sindsdien post hij uren in het bos om de zwart-witte zoogdieren op beeld vast te leggen. Ook houdt hij als dassencoördinator voor het Sleenerzand de dassenstand in de gaten, in samenwerking met de Dassenwerkgroep Drenthe.

Oog in oog

Reinds installeert stoel en camera op de plek waar hij vanavond zijn geluk zal beproeven. Hij herinnert zich hoe het allemaal begon. "Je woont hier al je hele leven en je bent nog nooit in aanraking geweest met een das. En dan vind je plotseling dassensporen. Ik ben verder gaan zoeken en vond burchten. Toen heb ik mijn eerste dassenfoto's kunnen maken."

Geduld

"Recht voor ons zitten twee pijpen en aan de rechterkant daar zit een pijp." Reinds legt uit waar hij zit. "Waar de dassen naar buiten komen weet ik niet, dat is altijd afwachten. Het is zo'n prachtig beest om te zien, ook om te zien hoe ze in familieverband leven."

Gezelschap

De foto's van Reinds vallen in de smaak en hij krijgt regelmatig de vraag of iemand met hem mee mag. "Zij weten niet dat ik hier soms wel veertig, vijftig uur in het bos zit zonder dat ik een mooie foto heb. Maar de beleving is er niet minder om. Als ik hier 's avond zit met de natuur om me heen, dan merk je na een poosje dat de vogeltjes weer naar je toe komen en dat er een ree langsloopt. Ik heb zelfs meegemaakt dat op tien meter afstand een paar boommarters naast me zaten te spelen en dat maakt het gewoon hartstikke leuk."

