Een rood-wit hart: Voetballer in de jaren zestig

De Eredivisie club heette niet altijd FC Emmen...

1925 begon de club als Noorbarge Emmen Combinatie (NEC),

1926/27: de naam verandert in VV Emmen

In het seizoen 1985/86, toen de club betaald voetbal ging spelen, veranderde ze haar naam naar FC Emmen

In het seizoen 2017/18 kwam de grote stap naar de Eredivisie.



De beginjaren

Ines Scholten, geboren in 1941, speelde een tijd bij het Drentse elftal en bij VV Emmen. "Debuut in het eerste elftal was in 1957 in de wedstrijd tegen de Dierensche Boys, waarin ik ook wist te scoren, uitslag: 3-1. De hoogtepunten in mijn amateur tijd waren toch wel: 1959 Emmen CSC 2-0, voor 5000 toeschouwers, 1961 Emmen Germanicus 7-2, voor 4000 toeschouwers, en 1962 Emmen KSC 11-0, voor 3700 toeschouwers. Dit was fantastisch! Er waren boerenkarren waar men op stond, helemaal rond het veld. Die mensen waren heel enthousiast."

"Hier een foto met mijn vier vrienden." Scholten wijst een van de vele foto's in het plakboek aan. "We hebben alle vier in het eerste gezeten. Alle Pijlman, die is nu burgemeester van Dedemsvaart, Jaap Verhoef, zijn vader was voorzitter bij Emmen, en Teun van der Duin." Scholten's moeder plakte vroeger al krantenknipsels van hem in plakboeken, hij nam het over en de oud speler van Emmen is er nog niet mee gestopt. Vijf boeken vol met foto's en krantenknipsels over de Drentse club.

“We gingen naar Alkmaar, daar speelde toen Barry Hughes, dat was een bekende speler! In Klazienaveen en omstreken was geen bus meer te verkrijgen. Met meer dan veertig bussen en een aantal auto’s vertrokken wij richting de wedstrijd." " Ines Scholten

Spelen tegen grote namen

In 1963 stapte Scholten over naar Zwartemeer. Alhoewel dit veel gespreksstof deed losmaken, heeft hij hier een goede tijd gehad. Er mocht nacompetitie worden gespeeld voor promotie naar de eerste divisie. "We gingen naar Alkmaar, daar speelde toen Barry Hughes, dat was een bekende speler! Ook naar Kerkrade, tegen Roda. In Klazienaveen en omstreken was geen bus meer te verkrijgen. Met meer dan veertig bussen en een aantal auto's vertrokken wij richting de wedstrijd. Voor de aanvang van de wedstrijd werden we verrast met een andere scheidsrechter, in plaats van Van Leeuwen kregen wij Leo Horn. Dit hebben wij geweten. Wij scoorden de 1-0, maar Horn keurde de treffer om onbekende reden af. We konden niets goed doen, we verloren met 3-1. Een domper van jewelste."

Trainerschap

"In 1965/1966 ben ik teruggegaan naar Emmen. Het eerste jaar werden we gelijk kampioen. We speelden daarna tegen Middelburg, UVS, en RIOS. Wat voor ons geen succes werd. Later is Emmen nog wel landskampioen geworden. Na dat jaar ben ik trainer geworden bij de V.V. Emmerschans die uitkwam in de eerste klasse, we werden drie jaar achter elkaar kampioen met promotie als gevolg. Hierna ben ik nog speler en trainer geweest bij WKE Emmen, waar ook we kampioen werden. Daarna nog trainer geweest van Schoonebeek, Amsterdam, PROTOS Weering, en Steenwijksmoer. Ik ben ook nog trainer geweest bij EKO, later gedoopt tot Zwartemeersche Boys. We hebben nog goede vrienden zitten in Steenwijksmoer, je houdt er echt goede kennissen aan over!"

Ook vandaag de dag knipt Scholten de berichten over Bijl, Jansen en De Leeuw nog uit.

