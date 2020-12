Wintersportbranche glijdt diep dal in

Bij Indoorski Assen staat een baan ter grootte van een klaslokaal waarbij het achterste deel meters hoog is. De ongeoefende skiër kan hier zijn kunsten verfijnen voordat de reis wordt aangevangen naar de wintersportgebieden.

Nu die gebieden nagenoeg onbereikbaar zijn door de coronamaatregelen valt ook de business op de thuisbasis weg. In Assen is de omzet met meer dan 50 procent teruggelopen.

Reserves

"Wij vinden het heel erg spijtig en we moeten zelf ook helaas de sneeuw ook nog even missen", zegt Fockens. We zijn toch heel afhankelijk van de mogelijkheid om te reizen merken we." Hij probeert waar mogelijk de kosten in zijn bedrijf te besparen, zoals op de afvalverwerking. "De gemiste omzet tot nu toe halen we niet meer in. Daarmee teren we in op onze reserves en dat geld is gewoon weg."

"We denken ook wel eens: zou het goedkoper zijn om het bedrijf een jaar dicht te gooien en dan volgend jaar opnieuw te kijken of we open kunnen. Maar we hebben geen uitzicht op een oplossing en dat maakt de afweging heel erg lastig. Je wil toch direct weer open zodra het kan", aldus Fockens.

Padel

Bij sportwinkel Herqua in Hoogeveen staan de ski's onberoerd in de rekken. Maar tennisrackets en padelrackets (een variant op tennis en squash) vliegen de deur uit. "We hebben er de afgelopen drie maanden meer verkocht dan de afgelopen drie jaar" zegt Frits van der Veen. Artikelen voor sporten die veilig zijn te beoefenen lopen harder dan gebruikelijk, zoals hardloop- of wandelschoenen. Maar ook hier is het goed voelbaar dat de wintersport flink achterblijft. "Ik verkoop natuurlijk liever twee ski's dan een racket", concludeert Van der Veen.