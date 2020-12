Muzieklijst Harry's Blues zondag 13 december 2020

Johnny Nicolas is het meest bekend als frontman van de band Asleep at the Wheel. Hij is in 1948 geboren aan de oostkust van Amerika en speelde al jong in bluesbands met o.a. Duke Robillard. Via Californië kwam hij terecht in Chicago een speelde met Big Walter Horton. Toen hij lid van Asleep at the Wheel was toerde hij de hele wereld over maar was ook vaak in Louisiana waar hij speelde met Link Davis en cajunaccordeonist Nathan Abshire. In 1980 stapte hij uit de muziekbusiness en begon met zijn vrouw een café in een oud benzinestation, het Hill Top Café, in de buurt van Fredericksburg in Texas. Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Want na de geboorte van drie zonen nam hij in 1991 het album Back to the country op met Johnny Shines en Pinetop Perkins. En nu ligt er Mistaken Identity, een geweldig album waaraan ook Walt Wilkins een bijdrage levert