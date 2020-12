De week van Drenthe: Veenhuizen vreest voor monumenten, laatste nertsen geruimd

"Het erfgoed in Veenhuizen is in gevaar door te mooie verhalen van kopers", stellen Stichting Drents Monument en de Drentse Bond Heemschut afgelopen maandag. De erfgoedorganisaties zijn bang dat tachtig monumentale panden, die het Rijksvastgoedbedrijf wil afstoten, in verkeerde handen vallen.

Meer vastgoednieuws is er dinsdag in Hoogeveen. Domesta maakt namelijk bekend dat flatgebouw De Arend gesloopt wordt. Voor de 99 huishoudens wordt de komende jaren een nieuw plekje gezocht. De Arend werd in 1965 gebouwd, tien jaar geleden waren er ook al sloopplannen. Die werden uitgesteld, maar nu nadert het einde dus echt voor het beeldbepalende gebouw.

Nertsen en parkeren

Uiteraard had het coronavirus ook deze week weer een hoofdrol in het nieuws. Door het virus is Nederland versneld nertsenvrij gemaakt. Nertsen kunnen het virus oplopen en eventueel verspreiden. Plannen om fokkerijen te sluiten werden vervroegd, in Smilde betekende dat het einde voor de fokkerij van Bennie Huzen. Deze week zijn de laatste nertsen afgemaakt. Huzen moet op zoek naar een nieuwe baan, ondertussen is het wachten op de toegezegde vergoeding van de overheid.

Hele andere zorgen zijn er in Gasselte, waar in de wintermaanden al wordt gekeken naar komende zomer. Om de grote parkeer- en vuilnisproblemen bij zwemplassen 't Gasselterveld en 't Nije Hemelriek tegen te gaan, moeten bezoekers straks betalen voor het parkeren van hun auto. Staatsbosbeheer, de provincie Drenthe en gemeente Aa en Hunze besloten dat, werd donderdag bekend. De kosten van een parkeerkaartje zijn nog niet vastgesteld.

Boze boeren

En ook de boeren lieten afgelopen week weer van zich horen. Boerenactiegroep Farmers Defence Force zette een actie op bij het distributiecentrum van supermarktketen Jumbo in Beilen. De boeren blokkeerden vrijdag het terrein, ze eisen dat supermarkten meer betalen aan boeren. 's Avonds waren er protesten in Gieten en Wijster.

