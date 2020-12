MHBOS: Eindelijk verzoening na beruchte 'zaag' uit Onze Club

Speciaal voor Met het Bord op Schoot treffen Mol en Njagul elkaar op de plek des onheils. Op 11 november 2018 bekerden beide heren tegen elkaar. Vlak na rust sloeg pal onder de camera van Onze Club de vlam in de pan.

"Ik weet nog dat Emiel over de flank kwam. Ja, ik was veel te laat. Ik denk dat ik zijn versnelling niet aan zag komen." Mol moet er zelf, twee jaar later, wel een beetje om gniffelen. Rood volgde. "De enige in mijn carrière."

Daar ligt hij weer

Njagul was de klos en stuiterde even flink over het gras in Elim. "Mijn benen doen het nog", is de verzachtende tekst van het slachtoffer. "Ik hoor het nog vaak. Als ik bijvoorbeeld onderuit ga op de training. Dan hoor ik vaak dingen als: 'Kijk, daar ligt hij weer'. Voor de grap."

Na de terechte prent voor Mol bleef het even ongezellig tussen de thuisclub in het rood-wit en Noordscheschut. De dader stond al onder de douche. Of Mol baalde van de aanwezigheid van de camera van Onze Club? "Nee, hoor. Het is vaak wel mooi als je met een doelpuntje in de samenvatting komt. Leuk voor later, denk ik."

Elleboog

Ook voor Njagul is de kous na tienduizenden views, ook op Dumpert en Veronica Inside, af. "Het zou mij ook kunnen overkomen", lacht hij. "Al vloog ik bij deze sliding wel aardig door. Zelfs bekenden van vakantie hebben me erover aangesproken."

Met een elleboogje sluiten Mol en Njagul vrede. Niet op het gezicht, maar vriendelijk tegen die van de ander.