Frank Vingerhoed terug in Emmen: 'Het had heel fout kunnen aflopen'

"Het gaat goed met Frank", zegt Vingerhoed aan de eetkamertafel. Gisteren kwam hij terug in Nederland, na een teleurstellend avontuur in Mexico en de Verenigde Staten. "Ik heb veertien uur geslapen en vier bakken koffie gehad. En meer ontbeten dan in een week in Amerika."

Geen contact

Toch zit Vingerhoed teleurgesteld aan de koffie. Zijn drie dochters wonen bij hun moeder in Amerika, hij zag ze 190 dagen niet en voorlopig blijft het contact beperkt tot korte Skype-momentjes. "Ik heb een hele vervelende echtscheiding achter de rug met mijn Nederlandse vrouw. Helaas heeft de rechtelijke macht bepaald dat de kinderen terug moesten naar de moeder in Amerika, sindsdien heb ik geen contact gehad."

Vingerhoed woonde zelf ook een paar jaar in Amerika, maar volgens hem zijn zijn dochters er nu niet gelukkig. Hij haalde ze al eerder naar Emmen, maar het drietal werd bij hem weggehaald. Hij verwijt de moeder dat zij contact maken blokkeert. "Daarom wilde ik terug naar mijn meiden, terug naar Amerika om weer contact met ze te krijgen."

Acht weken Mexico

Maar de Verenigde Staten binnenkomen in coronatijd blijkt ondoenlijk. Vingerhoed beproeft zijn geluk aan de grens. "Ik heb acht weken geprobeerd om vanuit Mexico op een legale manier binnen te komen. Dat is niet gelukt. Toen ben ik letterlijk gaan lopen, de woestijn in. En gaan zwemmen, de Rio Grande over."

Tijdens de tocht beleefde Vingerhoed angstige momenten. "Ik was allereerst bang voor de georganiseerde misdaad in Mexico. Die zijn bedreigend", stelt hij. Daarnaast was er de angst voor natuurlijke vijanden, zoals coyotes en ratelslangen. "Dat was een spannend nachtje."

Het lukt Vingerhoed om de grensrivier de Rio Grande te bereiken. "Het was een pittige rivier, hij stroomt vrij hard en hij was iets dieper dan ik had gedacht. Ik ben een goede zwemmer, dus op gegeven moment was het: God zegene de greep." Het lukt hem om de Amerikaanse wal te bereiken, maar hij weet dat het ook heel anders af had kunnen lopen. "Ik kon een tak grijpen, mijn spulletjes op de kant gooien en mezelf optrekken. Ik stond nat in Amerika, wat een hele rare gewaarwording was, omdat ik er heb gewoond."

Detentie

Nadat zijn kleren zijn opgedroogd, vervolgt Vingerhoed zijn tocht. Doel: de rechtszaak bijwonen over de voogdij van 'zijn meiden'. Na zo'n twaalf uur lopen wordt hij om 04.00 uur 's nachts aangehouden door de grenspolitie. De Border Patrol zet hem in detentie en al snel wordt duidelijk dat de Emmenaar het land zal worden uitgezet. Hij zit vijf weken in een detentiecentrum tussen vooral mannen uit Mexico, El Salvador en andere Midden- en Zuid-Amerikaanse landen. "Ik was de eerste week bang. Je komt tussen crimineel volk. Je kijkt Narco's op Netflix en je weet dus een beetje hoe de Zuid-Amerikaanse wereld in elkaar steekt. De eerste week was een beetje aftasten."

Als oudste gevangene genoot Vingerhoed een zeker respect en de vriendschap met een boomlange Somaliër zorgde ook voor veiligheid. Maar douchen deed hij toch liever niet. Na vijf weken in een groep van ruim veertig mensen op elkaar te hebben gewoond, eindigt Vingerhoed in een isoleercel na een akkefietje met een bewaker. "Dat was een nacht leuk, want het is stil. Daarna is het vrij vervelend. Een woordenboek Spaans-Engels dat ik had gevonden, heb ik overgeschreven. Dat is alles wat ik kon doen."

Terug

Na vijf weken zetten de autoriteiten Vingerhoed op het vliegtuig terug naar Nederland. Zijn missie is mislukt. Hij vangt geen glimp op van zijn dochters. "Het had heel fout kunnen aflopen, ik had het niet kunnen overleven. Ik had die gevangenis niet kunnen overleven."

De voogdijzaak in de Verenigde Staten verliest Vingerhoed. Daarnaast verliest hij het vertrouwen in de Nederlandse overheid. Hij heeft het gevoel dat Nederland nauwelijks aandacht voor hem had in de afgelopen tijd. Nog belangrijker vindt hij dat de overheid niet met hem mee vecht om de meiden naar Nederland te krijgen.

"Het is tegen de systemen vechten", zegt hij. "Als ik weet dat ik verlies zit het niet in me om te blijven vechten. Ik heb heel lang in dubio gestaan: stoppen of doorgaan?" De hoop verliest Vingerhoed niet. Voorlopig strijdt hij door, ondanks dat hij nadenkt over een nieuw leven. Tot die tijd moet Frank Vingerhoed het doen met korte Skype-gesprekjes met zijn dochters.