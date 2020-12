Egbert van Dijk terug in de politiek: 'De Wolden gemoedelijker dan Meppel'

Na tien jaar keert Egbert van Dijk terug in de Drentse politiek. De voormalig wethouder van Meppel wordt donderdag geïnstalleerd in De Wolden, waar hij moet bezuinigen op het sociaal domein.

Egbert van Dijk wordt op zijn verjaardag, geïnstalleerd als wethouder van De Wolden voor Gemeentebelangen. De nu nog 50-jarige inwoner van Ruinen volgt Jan van 't Zand op die met pensioen gaat.

'Een warm bad' noemt Van Dijk de gemeentepolitiek in De Wolden in het Radio Drenthe-programma Cassata. Van Dijk was tussen 2006 en 2010 wethouder voor Sterk Meppel in Meppel en ging daarna terug naar het bedrijfsleven.

Drie jaar geleden verhuisde hij naar Ruinen en waardoor hij de politiek in zijn nieuwe gemeente meer en meer ging volgen. In maart van dit jaar sloot hij zich aan bij Gemeentebelangen, waar Van Dijk zich richtte op de verkiezingen van 2022. "Ik heb ervaren dat in Meppel de meeste fracties aardig tegenover elkaar staan, het is gepolariseerd. Ik zie dat ze hier in De Wolden goed samenwerken. Ze voeren hier wel echt goede discussies en debatten, soms ook op het scherp van de snede, maar het gaat wel wat gemoedelijker. In Meppel was het meer 'wij tegen zij'."

Zware taak

Eigenlijk zou Van Dijk een jaartje 'niks doen' nadat hij zijn laatste baan vaarwel zei. Dat werden een paar maanden, want toen Van 't Zand in de zomer aangaf met pensioen te gaan, polste de partij of hij interesse had. En dat had hij.

Van Dijk neemt de portefeuille financiën over van Van 't Zand. "Er moet bezuinigd worden om het positief te houden", weet Van Dijk. Daarbij wordt gekeken naar jeugdzorg en thuishulp. "Het herijken van het sociaal domein wordt het zwaarste dossier. Voor komend jaar is er al een bezuiniging van zes ton opgenomen in de begroting, het is zaak om dat structureel te maken. En dat is pas de helft van de totale bezuiniging. Ik zie het als een mooie uitdaging."

Ondertussen is de overdracht in volle gang. Een dag na zijn beëdiging wil Van Dijk meteen met medewerkers bijeen komen om het te hebben over het sociaal domein. En ook daarna weet hij wat hem te doen staat: Dossiers lezen tijdens het kerstreces.

