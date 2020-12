Max Houkes sluit seizoen af met winst: 'Ik heb zin om door te gaan'

Met een overwinning in het dubbelspel heeft Max Houkes uit Sleen zijn tennisjaar fraai afgesloten. Zaak om het goede gevoel en spel vast te houden in een onzekere winter.

Samen met dubbelpartner Ryan Nijboer versloeg Houkes een Egyptisch koppel in het hol van de leeuw. In Caïro werd het 6-4, 6-4 voor de Nederlanders. "Met de chemie zit het wel goed. Dit was het derde toernooi dat we samen hebben gespeeld en we hebben geen set verloren dit toernooi. We hebben wat andere afspraken gemaakt en dat werkt", zegt Houkes. Zo wisselde het duo van kant, zodat Houkes bij het retourneren beter gebruik kan maken van zijn linkshandigheid.

2021

Door de overwinning stijgt Houkes naar de top 600 van de wereldranglijst in het dubbelspel. En dat smaakt naar meer. "Ik heb zin om door te gaan. Ik ben echt blij met een aantal dingen in mijn spel. Na de coronastop ging het best goed. We gaan nu alles opbouwen en eind januari kunnen we dan hopelijk weer toernooien spelen. Maar het is afwachten wat kan en mag."

Afgelopen tennisjaar werd onderbroken door corona. De toernooien die weer gehouden konden worden zijn een stuk soberder. "Het sfeertje is anders. Er zijn eigenlijk alleen tennissers op het park. Het is leuk als het drukker is op het park, maar ik ben er inmiddels redelijk aan gewend."

De 20-jarige tennisser heeft met potlood dan ook al toernooien in Turkije, Egypte en Tunesië omcirkeld. "Waren er eerder tien toernooien in een week, zijn dat er nu nog drie. Daardoor moet je soms ook kwalificaties spelen, waar je anders gewoon geplaatst was. Maar ik ben blij dat we weer konden spelen."

