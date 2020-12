Health Hub Roden presteert boven verwachting

De Health Hub is in 2015 opgezet met het idee om de werkgelegenheid die in Roden verloren ging met de sluiting van Cordis, weer terug te halen naar Roden. Cordis, fabrikant van medische producten, sloot in 2008 de deuren omdat de vestiging in Roden niet genoeg winst maakte. Daarbij gingen 800 arbeidsplaatsen verloren. Tijdens de hoogtijdagen werkten er meer dan 2.000 mensen.

We zijn er trots op dat we de doelstelling ruimschoots hebben behaald."" Peter Boonstra, directeur Health Hub Roden

De resultaten van de Health Hub zijn de afgelopen 5 jaar nauwkeurig gemonitord door Jeltje Talen, docent-onderzoeker en promovendus. Zij heeft berekend dat door de Health Hub 96,5 extra voltijdbanen zijn gecreëerd. Daarnaast hebben 19 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring opgedaan en 10 daarvan zijn doorgestroomd naar een reguliere baan. De doelstelling was 60 banen en 4 werkervaringsplaatsen.

Trots

"Wij zijn er wel trots op dat we de doelstelling ruimschoots hebben gehaald", zegt directeur Peter Boonstra. Bijna 100 banen is natuurlijk mooi, maar het zijn er geen 800, laat staan 2.000. "Je moet niet vergeten dat we pas in 2015 zijn begonnen en dat Cordis al in 2008 is gestopt. We hebben tijd nodig gehad om bedrijven en onderwijsinstellingen bij elkaar te brengen", zegt Boonstra.

Volgens Talen is er nauwelijks een dip geweest in de werkgelegenheid in Roden door de sluiting van Cordis. Ze zegt dat de hub eraan bijdraagt om de regionale arbeidsmarkt veerkrachtiger te maken. "Want bedrijven kunnen elkaar beter vinden, studenten zijn beter opgeleid en er is betere bijscholing", zegt Talen.

Hub-directeur Boonstra beaamt dat. "We hebben hier casussen uit de zorgwereld. Hier werken bedrijven, studenten van diverse richtingen en diverse niveaus samen. We maken prototypes of soms verbeteren we een proces met elkaar." Als voorbeeld noemt hij dat er nu onderzoek wordt gedaan met een voedselprinter, waarvan er nog maar een paar in Nederland zijn.

Hanzehogeschool studenten doen onderzoek met de voedselprinter (Rechten: RTV Drenthe)

Ondervoeding voorkomen

Studenten van de Hanzehogeschool opleiding voeding en diëtetiek onderzoeken bij de Health Hub in Roden hoe ze ondervoeding kunnen voorkomen bij mensen met slik- en kauwproblemen door het gebruik van een voedselprinter. Want deze mensen eten vaak minder omdat hun geprakte hap er onaantrekkelijk uit ziet.

"De voedselprinter kan van een pureetje van aardappel een aardappel printen en van een pureetje van wortel een wortel printen. Zodat mensen het idee hebben dat ze een normale maaltijd hebben, zodat het eetplezier wordt verhoogd en ook de voedingsinname wordt verhoogd", zegt Joostina Fennema, student voeding & diëtetiek.

Pepernoten printen

Fennema doet het onderzoek samen met Sarena de Waard. "De voedselprinter is in Nederland nog heel nieuw en daarom is er ook veel onderzoek mee te doen. Zo hebben we gekeken hoe we mensen met kauw- en slikklachten pepernoten konden laten eten samen met hun familie. We hebben daarvoor pepernoten in een blender gedaan en het pepernotenpoeder dat eruit kwam vermengd met mascarpone, slagroom en speculaaskruiden. En daar hebben we dan weer pepernoten van geprint", zegt De Waard.

De Health Hub kost jaarlijks een miljoen euro en krijgt in ieder geval nog financiële ondersteuning tot 2025 van onder meer de provincie. De komende jaren wil de Health Hub onder meer medische toepassingen voor thuis ontwikkelen. "Daar komt steeds meer vraag naar", zegt Boonstra.