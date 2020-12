Onderzoek naar welzijn Dutchbat-militairen val Srebrenica klaar

De entree van de legerbasis waar Dutchbat zat in 1995 in Potocari (Rechten: Andries Ophof)

Welke problemen ondervinden Dutchbat-militairen die in 1995 de val van de enclave Srebrenica in Bosniƫ meemaakten? Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum deed daar onderzoek naar en zal vandaag zijn bevindingen hierover in Den Haag presenteren. Tegelijk zal een onafhankelijke begeleidingscommissie op basis van de onderzoeksresultaten met aanbevelingen komen. Defensieminister Ank Bijleveld zal het rapport in ontvangst nemen en reageren op de aanbevelingen.

Dutchbat III was afkomstig uit Assen en in 1995 gelegerd in de Srebrenica-enclave in Oost-Bosnië en in Simin Han bij de stad Tuzla.

De afgelopen jaren lieten de Dutchbat-III-veteranen geregeld hun ongenoegen blijken over hun psychische leed, het gebrek aan passende zorg en de negatieve beeldvorming over hun inzet. Ongeveer tweehonderd van hen dreigen met een rechtszaak tegen de Staat om eerherstel, excuses en een symbolisch bedrag af te dwingen. Ze vinden dat ze op een onmogelijke missie zijn gestuurd en daar nog altijd kwalijke gevolgen van ondervinden. De rechtszaak werd opgeschort in afwachting van een onderzoek dat Defensie instelde naar het welzijn van de betrokken veteranen.

Ook erkenning

De veteranen vinden dat de missie mislukte, omdat het mandaat van de Verenigde Naties te beperkt was en luchtsteun uitbleef. Er was volgens hen ook te weinig mankracht, bewapening, brandstof en voedsel. Het zit de Dutchbatters ook dwars dat mensen hen de fatale gebeurtenissen blijven aanrekenen, terwijl ze zelf ook machteloos waren.

In de dagen na de val vermoordden de Bosnisch-Servische troepen zeker achtduizend moslimjongens en -mannen uit de enclave, die de Nederlanders moesten beschermen. De Dutchbatters hebben aangegeven dat het leed van de nabestaanden veel erger is dan hun eigen leed, maar zij willen hiervoor ook erkenning.

