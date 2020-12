Wat is volgens jou het mooiste Drentse woord van 2020?

'Dommiet' (ook wel domee, domet, dommit of dommies), 'prugeltie', 'mieghummel' (of mieghommel, -hammel, hömmel of miegempe), 'fedusie' en 'kladde' (of klarre) maken kans op de titel. Tot en met 18 december kan iedereen op een van deze woorden stemmen.

Wat betekent het?

'Dommiet' is een ander wordt voor 'straks', of 'zo dadelijk'. 'Prugeltje' is een klein kindje. Het woord wordt vaak gebruikt als naam voor een peuterspeelzaal of kinderopvanglocatie. Een 'mieghummel' is een mier, maar wordt ook gebruikt als benaming voor iemand die zeurt.

'Fedusie' staat dan weer voor vertrouwen. Via het Frans is het woord in de Drentse taal gekomen. 'Kladde' heeft veel verschillende betekenissen; het staat vooral bekend als een papieren zak, maar heeft ook de betekenis van een vlek, kleren en handen.

Stemmen

Stemmen op één van de vijf woorden kan via https://www.huusvandetaol.nl/mooiste-drentse-woord-2020/ tot en met 18 december. Op 21 december wordt dan het allermooiste Drentse woord op Radio Drenthe bekendgemaakt. Vorig jaar won 'knooien', wat 'slecht werken' of 'niet opschieten' betekent, de titel van het mooiste Drentse woord.

In 2018 won het woord 'veraldereerd' (verbouwereerd, verbijsterd), in 2017 'akkederen' (overleggen, het eens worden, overweg kunnen met) en in 2016 'grammieterig' (nijdig, geërgerd, korzelig, zeer/erg).

Stilstaan bij streektaal

Met de verkiezing wil het Huus van de Taol 'even stilstaan bij de rijkdom van onze streektaal'. Allerlei woorden maakten kans om in de finale te komen. Een nieuw of oud Drents woord, een (voor jou) speciaal woord of een woord dat gewoon een mooie klank heeft. "De betekenis van het woord hoeft helemaal niet zo bijzonder te zijn. Woorden die gewoon mooi klinken, mogen ook ingestuurd worden", vertelde de streektaalfunctionaris van het Huus van de Taol, Arja Olthof.

