Avond4daagse Assen ook volgend jaar afgelast

De Avond4daagse van Assen gaat ook volgend jaar niet door. De wandeltocht zou plaatsvinden in juni, maar door de voortdurende onzekerheid in verband met het coronavirus is er nu al een streep doorgezet.

Ook dit jaar werd de Avond4daagse, waarin duizenden mensen meelopen, al afgelast. De leiding van het evenement legt uit dat zij normaal gesproken maanden bezig is met de organisatie ervan. "Dit hebben we al even uitgesteld, in de hoop dat er meer duidelijkheid zou komen. Maar ook nu is er nog geen zekerheid dat we tegen die tijd weer in grote groepen kunnen lopen", schrijft de organisatie.

Jammer

De organisatoren balen van het besluit, maar denken wel dat dit het beste is. "We begrijpen dat dit heel erg jammer is, dat vinden we zelf ook. We hopen er in 2022 weer volle bak voor te gaan."

Net als dit jaar wil de organisatie ook in 2021 een alternatieve avondvierdaagse mogelijk maken. Via een wandel-app kunnen wandelaars bijhouden hoe ver je loopt en zo toch een wandeldiploma of een medaille krijgen.

Lees ook: