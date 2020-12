Welke vragen heb jij over het nieuws van 2020?

Zo was er in 2020 ook ophef over dit soort beelden: De Gaper (Rechten: RTV Drenthe / Greetje Schouten)

Neem bijvoorbeeld de boerenprotesten. Hoewel de eerste protestactie in oktober 2019 was, bleven de boeren ook in 2020 niet stilzitten. Zelfs nu in december is er sprake van blokkades van distributiecentra, omdat boeren een eerlijke prijs willen voor hun product.

En wat dacht je van de financiële situatie bij de verschillende Drentse gemeenten? Assen, Hoogeveen en Emmen zitten diep in de rode cijfers.

Vragen over het nieuws

Bij Zoek het uit! willen we graag weten welke vragen jij hebt over het nieuws van 2020. Wat is je bijgebleven? Waar wil je meer over weten?

Vraag je je bijvoorbeeld af hoe het nu gaat met Eva Pattywael, het kleine meisje dat dit jaar genas van zeldzame botkanker? Of wil je weten hoe de dingen die het afgelopen jaar niet doorgingen volgend jaar worden opgepakt? Of ben je reuze benieuwd hoe Wolter Klok het vindt bij Hart van Nederland?

Zoek het uit!

Wees creatief, wat is je bijgebleven van het afgelopen jaar, en wat wil je daar nog over weten? Stel je vraag hieronder en wij doen ons best om de antwoorden te vinden.