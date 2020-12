Limburger aangehouden voor betrokkenheid bij 'cokemanege' Nijeveen

Een man uit het Limburgse Linne is gearresteerd voor betrokkenheid bij de cocaïnewasserij in Nijeveen, die in augustus werd opgerold. Hij heeft zich zelf gemeld bij de politie.

De 34-jarige man verbleef in het buitenland. Hij liet aan zijn advocaat weten zich vrijwillig te willen melden bij de politie. Uiteindelijk meldde de verdachte zich eind november op het politiebureau in Houten, waar hij kon worden aangehouden, meldt 1Limburg.

'Grootste ooit ontdekt'

Tijdens de inval in het drugslab werden zestien verdachten gearresteerd. De meesten kwamen uit Colombia. De eigenaar van de manege - de 64-jarige Jan B. - is inmiddels vrijgelaten. Hij blijft nog wel verdachte in de zaak. Volgens het OM wist B. dat er in zijn manege drugs werden geproduceerd. Hij zou een miljoen euro hebben willen verdienen aan de handel. B. zei eerder dat hij niets van de cocaïnewasserij wist. Naar eigen zeggen is hij er 'vreselijk ingestonken' en voelt hij zich 'genaaid'.

Volgens de politie was de cocaïnewasserij de grootste die ooit in Nederland ontdekt is. Dagelijks kon er 150 tot 200 kilo coke gewassen worden, , met een straatwaarde van 4,5 tot 6 miljoen euro. Er werden geen drugs geproduceerd - want die zijn er al - maar juist uit producten gehaald, zoals kleding of shampoo. In Nijeveen zat de cocaïne verstopt in houtskool.

