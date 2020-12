Kerst op Havezate Mensinge: Terug naar de roerige jaren '20

Onze verslaggever kreeg afgelopen weekend een rondleiding door het museum. Ondanks de verwachte lockdown, laten we de kerstsfeer op de havezate graag zien.

Hikziekte

Naast een glinsterende kerstboom en een uitgebreid gedekte tafel loopt het personeel rond in kleding uit die tijd. "In de jaren 20 werd er redelijk uitbundig kerst gevierd", vertelt directeur Mara Bosboom. "Men had de schrik nog wel in de benen van de Eerste Wereldoorlog, maar er kon wel veel meer in die tijd. De kerstboom wordt versierd met glazen ballen versierd en de kerstman is steeds meer te zien."

Havezate Mensinge was in die tijd in het bezit van Jan Wilmsonn Kymmell. Aan het begin van de jaren 20 heerste er in Europa de hikziekte. "Dat was ernstig. Mensen gingen eraan dood. Niemand wist hoe je eraan kwam en hoe je er weer af kwam", zegt Bosboom. "In het noorden van Nederland was de hikziekte minder aanwezig. Dus het is denkbaar dat Jan Wilmsonn heeft gedacht: ik ga mijn kerst hier vieren, want daar heb ik nog een landgoed."

Meer weten over de kerstexpositie? Kijk dan de video.