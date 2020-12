Veel winkels in de provincie lassen extra koopavond in

"Dit zijn onze twee drukste weken van het jaar. Voor ons komt dit niet goed uit, om het zacht uit te drukken", zegt Dagny van kledingwinkel Dock 54 in Nieuw-Amsterdam. De winkel is eerder geopend dan normaal en sluit daarnaast ook later. "Natuurlijk hopen we op die manier nog iets extra's te verkopen, maar het is ook juist om de verwachte drukte van vandaag te spreiden."

De verspreiding van de drukte is voor meer zaken een reden om langer open te blijven. "De omzet die vandaag extra zal worden behaald, is slechts een druppel op de gloeiende plaat. De feestdagen zijn gewoon topdrukte voor ons", aldus Richard van Jitse Mode in Klazienaveen. "Door langer open te blijven, zullen niet alle klanten tegelijkertijd naar onze winkel komen."

Overschot aan kleding

Het mislopen van de omzet is voor kledingzaken niet het enige probleem dat Richard ziet aankomen. "Als we moeten sluiten, houden we ook enorm veel kleding over. Mensen zullen nu waarschijnlijk de kleding online kopen, waardoor wij er mee blijven zitten. Daar kunnen we niet tegen opboksen."

Ook Dagny van Dock 54 ziet dat als het grootste probleem. "Qua verlies overleven we het wel, maar we krijgen straks wel weer nieuwe leveringen. Waar moeten we met deze kleding naartoe? Misschien moeten we maar een extra magazijn gaan huren", lacht ze.

Geen reden tot sluiting

Voor een deel begrijpen de winkeliers het dat de overheid de winkels sluit. "Gezien de landelijke cijfers is het logisch, maar als je puur naar onze winkel kijkt, dan kunnen we hier de regels wel handhaven", zegt Dagny. "We hebben nog nooit het maximale aantal klanten in onze winkel gehad. We zijn een winkel in een dorp en niet in een stad als Rotterdam. Hier staan geen rijen voor de winkel."

Kappers

Niet alleen kledingzaken blijven langer open vandaag. Ook sommige kapperszaken gooien de deuren open vandaag. "De telefoon staat hier roodgloeiend. We blijven twee uur langer open vanavond, maar ook dat staat al compleet volgeboekt", vertelt Stefan van BAKKES Kappers in Emmen. "Maar voor ons is het ook niet echt nodig. Mensen komen hier op afspraak, dus hier zijn geen honderd man tegelijk in de winkel. Iets dat in de supermarkten wel het geval is."

De kappers proberen de afspraken die al staan, zoveel mogelijk te verzeten. "We bellen alle klanten op om te kijken of ze vandaag nog kunnen. Veel daarvan zijn vaste klanten en die willen we de service nog bieden."