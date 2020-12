Protesterende boeren zorgen voor lege winkelschappen

Een vreemd gezicht is het wel. In verscheidene Drentse supermarkten hangen briefjes voor lege schappen. 'Vanwege het boerenprotest hebben wij niet al onze bestellingen ontvangen, excuses voor het ongemak', staat er vermeld.

Ritme verstoord

"Wij zijn helemaal leeg", vertelt Marjan van de Albert Heijn in Winkelcentrum Vredeveld in Assen. "We hebben naar verwachting nog wel een paar dagen nodig om hiervan te herstellen. Het distributiecentrum draait altijd op het maximale vermogen. Als dat ritme verstoord wordt, heb je daar gewoon even last van. Dat raakt vooral de versproducten. Die worden op de dag zelf geleverd."

In Assen hoopt men vandaag nog leveringen te verwelkomen. "Dat moet ook: We gaan een drukke tijd tegemoet. En dat wordt nog drukker als vanavond op de persconferentie bekend gemaakt wordt dat de niet-essentiële winkels moeten sluiten."

Lege diepvries

Bij de Jumbo aan de Weerdingerstraat in Emmen zijn genoeg groenten in de schappen. Die vrachtwagen glipte langs de blokkades. De vracht met diepvriesproducten bleef wel weg. De bedrijfsleider ziet vandaag volle winkelkarren zijn winkel verlaten, maar vreest nog geen hamsteraars. "Dat zal ook met de feestdagen te maken hebben."

Ook in Dwingeloo raken de schappen leeg (Rechten: RTV Drenthe)

Consument gedupeerd

De actie van de boeren richt zich op distributiecentra van AH en Jumbo. De Coop-supermarkt van Matthijs Koetsier in Ruinerwold blijft daardoor gespaard. "Bij ons gaat het goed. We hebben nergens last van. Het liefst zeg ik dat wij een betere band met de boeren hebben, maar ik weet niet of dat dat de reden is. Ik vermoed dat het ook geluk is. Ze pikken de grote winkelketens eruit. Daar bereiken ze ook het meeste mee."

Koetsier schrok wel vanmorgen. "Ik dacht wel oh oh, als onze klanten daar maar geen last van hebben", aldus Koetsier. "Ik snap het punt wel van de boeren, en begrijp wat ze willen bereiken. Toch betwijfel ik of deze weg de goede manier is. De consument raakt gedupeerd. Het is al een lastige tijd en dan komen ze ook nog eens voor lege schappen te staan. Ik heb begrip voor de actie, maar van mij hoeft het niet op deze manier."

Pasta en toiletpapier

Koetsier speelt wel alvast in op de persconferentie van vanavond. Hij liet alvast extra containers met pasta en toiletpapier komen, al vreest hij niet voor een wervelwind. "Bij de vorige lockdown in maart raakten de mensen echt in paniek. Ik denk dat iedereen daarvan geleerd heeft. Het wordt vast niet weer zo'n gekkenhuis, al heb ik wel wat producten ingekocht die vorige keer extreem hard gingen."