Inrichting Zuidlaren wordt appartementencomplex: 'Je bent gek als je hier niet wilt wonen'

'Zuudloarn' stond tientallen jaren synoniem voor 'het gekkenhuis', maar projectontwikkelaar Thijs van Bree draait dat om. Hij zegt: "Je bent gek als je hier niet wilt komen wonen."

Het Blauwe paviljoen

"Toen het in 1935 werd geopend, was het een enorm modern en vooruitstrevend gebouw", zegt Jan Barend de Vries van de werkgroep Lentis erfgoed, de voormalige eigenaar van het gebouw, tegen RTV Noord. "Het is een ontwerp van de Groninger architect Egbert Reitsma die tal van gereformeerde kerken ontwierp in de stijl van de Amsterdamse school."

Het wordt ook wel het 'Het Blauwe paviljoen' genoemd, vanwege de ultramarijn-blauwe elementen die onder meer in muren en kozijnen zijn gebruikt.

Separeercel als bijkeuken

Het Noordersanatorium is een Rijksmonument. "Het is een langdurig proces van overleg en ontwerpen geweest", zegt projectontwikkelaar Van Bree. "We gaan nu de appartementen in het gebouw plaatsen op een zodanige manier dat het originele gebouw vrijwel helemaal in stand blijft. Sommige nieuwe bewoners krijgen dan een voormalige separeercel als bijkeuken. Inclusief de zware deur die daar nog in zit."

Voormalige separeercel met verwarming aan het plafond (Rechten: Reinder Smith/RTV Noord)

Door de patiënten zelf gebouwd

"Het hele gebouw heeft een bijzondere bouwgeschiedenis", zegt Jan Barend de Vries. "De bouwgrond werd in 1933-1934 eerst bouwrijp gemaakt door de bewoners van Dennenoord aan de overkant van de weg. Die kapten de bomen en groeven de vijver uit. Dat leidde destijds tot een stevige discussie tussen de architect en de psychiaters."

"Die laatsten vonden een vijver voor een psychiatrische inrichting maar niets. Uiteindelijk kwam het tot een compromis: wel een vijver maar slechts zestig centimeter diep. Het leverde Zuidlaren uiteindelijk een prachtige ijsbaan op, want die vijver bevriest als eerste."

Bijna gesloopt

In de jaren dertig was het gebouw uitermate modern. Het was licht en ruim, er waren tuinen en gescheiden vleugels voor mannen en vrouwen. Maar de inzichten in de psychiatrie veranderden en het gebouw werd begin jaren tachtig afgestoten.

Heel even dreigde zelfs sloop, maar het gebouw werd overgenomen door de medicijnentester Biopharma-Research. Die heeft het tot tot 2015 gebruikt en in afwachting van de verbouw wordt het anti-kraak bewoond.

Patiƫnten aan de slag om het terrein bouwrijp te maken (Rechten: Lentis Erfgoed (RTV Noord))

'Je bent gek als je hier niet wilt wonen'

'Zuudloarn' was lange tijd voor de Groningers synoniem voor het 'gekkenhuis'. "Kijk maar uit dat ze je er niet vasthouden!", was steevast het antwoord als aankondigde dat je even naar Zuidlaren ging. Je gaat dus wonen in een voormalig 'gekkenhuis', en je zou zeggen: wie wil daar nu wonen? Maar projectontwikkelaar Thijs van Bree draait het om: "Je moet wel gek zijn als je hier niet wilt wonen", zegt hij. "Dit is een uniek gebouw en unieke plek om te wonen. Het is een Rijksmonument en het ligt in een park van zes hectare."

De verwachting is dat volgend jaar wordt begonnen met de verbouw.