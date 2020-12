Minder nieuwe coronagevallen gemeld: 191 positieve tests in Drenthe

In Drenthe zijn in de afgelopen 24 uur 191 nieuwe coronabesmettingen gemeld, blijkt uit cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat is een daling ten opzichte van gisteren, toen 258 positieve gevallen werden vastgesteld.

Ook zijn vijf Drenten met corona opgenomen in het ziekenhuis, van wie drie uit Assen. De anderen komen uit Coevorden en Emmen. Een coronapatiënt uit de gemeente Assen is overleden aan de gevolgen van het virus.

De meeste positieve tests zijn geregistreerd in de gemeenten Emmen (58), gevolgd door Hoogeveen (34) en Coevorden (24). De minste nieuwe positieve tests komen uit Noordenveld, waar drie nieuwe besmettingen werden geregistreerd.

Meer coronapatiënten opgenomen in Drenthe

In de ziekenhuizen in Drenthe liggen volgens het Acute Zorg Netwerk Noord-Nederland 35 coronapatiënten, van wie twaalf op de ic. Dat aantal ligt hoger dan het netwerk afgelopen vrijdag meldde. Toen lagen er nog 27 mensen met corona in de Drentse ziekenhuizen.

Ziekenhuizen in heel Noord-Nederland hebben momenteel 75 coronapatiënten uit andere regio's overgenomen. Het is niet bekend hoeveel daarvan in onze provincie zijn opgenomen.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 14-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 399 (+5) 2 1 Assen 1177 (+14) 26 (+3) 9 (+1) Borger-Odoorn 509 (+4) 10 9 Coevorden 717 (+24) 25 (+1) 7 Emmen 2674 (+58) 59 (+1) 33 Hoogeveen 1195 (+34) 35 15 Meppel 608 (+11) 13 5 Midden-Drenthe 574 (+15) 12 3 Noordenveld 364 (+3) 9 14 Tynaarlo 466 (+8) 13 12 Westerveld 254 (+7) 10 5 De Wolden 468 (+6) 17 6 Onbekend 14 (+2) 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari dit jaar uit in Drenthe:

Landelijk

Ook landelijk is een daling in het aantal nieuwe coronagevallen. Bij het RIVM zijn 8.496 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1417 minder dan gisteren. De afgelopen dag zijn 35 overleden covid-patiënten gemeld.

In totaal liggen in de Nederlandse ziekenhuizen 1.872 mensen met corona, van wie 503 op de ic. Er zijn meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen, want gisteren waren nog 1.767 mensen met corona opgenomen in het ziekenhuis.