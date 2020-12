Stormloop winkelstraat door lockdownvrees

Op plekken waar het normaal op maandagmiddag erg rustig is, staan nu lange rijen. In Hoogeveen stond zelf een file van auto's in het centrum van de stad.

Veel ondernemers reageren vandaag op de lockdowngeruchten met ruime openingstijden. "Het is niet heel verstandig, maar ik begrijp die winkeliers wel", vertelt Jan Stam van Ondernemend Hoogeveen. "Ze hebben dit jaar echt flinke klappen gekregen. Voor velen van hen is het één minuut voor twaalf. Aan een kat in het nauw moet je niet gaan vragen of dit slim is. Kledingwinkels hebben geen keuze. Zij zitten met propvolle magazijnen met een wintercollectie. Daar kunnen ze in het voorjaar niets mee mee. Dat geldt ook voor kerstboomverkopers. Ze kunnen die dennenbomen moeilijk Paasbomen gaan noemen."

Solidair zijn

Jan Stam snapt dat de maatregelen nodig zijn. "Het aantal besmettingen in Hoogeveen is natuurlijk niet te vergelijken met andere delen van het land. In het westen gaat het pas echt mis. Maar goed, we moeten solidair zijn."

Welke winkels onder de harde lockdown vallen, en welke er open blijven is nog niet bekend. "Naast de supermarkten blijven de bakkers en slagers vast wel open", aldus Stam. "Ik twijfel nog over de slijters. Voor de één is dat niet-essentieel, voor de ander dagelijkse levensbehoefte."

Op Twitter roept de burgemeester van Meppel, Richard Korteland, mensen op om niet naar de stad te komen. "Beste mensen, wees verstandig, kom nu niet naar het centrum van Meppel. Het is te druk."

Onze verslaggevers in Emmen merken dat het drukker is dan op een normale maandag. Er staan rijen bij de Douglas, Kruidvat en ICI Paris. Bij verschillende supermarkten zorgt de toestroom van mensen voor parkeerproblemen.