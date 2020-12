Man belaagt wijkagent Eelde via politie-contactformulieren

Dit hinderlijk gedrag begon al in 2018. Toen belaagde de Eeldenaar SP-leider Lilian Marijnissen. De agent probeerde de Eeldenaar door middel van een gesprek tot inkeer te brengen. De man richtte vervolgens zijn woede op de wijkagent. Wat de reden van die woede is, is niet bekend.

'Grote impact op levenssfeer'

De man kampt met psychische problemen. Hij zei zelf tijdens die gesprekken dat hij door psychoses die mails verstuurde. De man kwam niet op zitting. In een mail kondigde hij zijn afwezigheid aan. Een onsamenhangende mail, zei de rechter. In maart voerde de politie een stopgesprek met de man. In april begon hij echter opnieuw. Toen werd besloten de aangifte door te zetten.

De rechter was het met de officier van justitie eens dat de lasterbrieven grote impact hebben gehad op de persoonlijke levenssfeer, maar ook op de werksfeer van de agent. Het probleem zat volgens de rechter in de afstraffing. Het stemde haar somber dat de Eeldenaar kennelijk niet te stoppen is. Ze legde de man een voorwaardelijke celstraf van twee maanden op, in de hoop dat hij zich houdt aan de aanwijzingen van de reclassering.