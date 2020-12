Zes maanden cel voor inbreker

Voor een poging tot inbraak in Spier en een inbraak in het Limburgse Schinnen moet een 43-jarige man een celstraf van zes maanden uitzitten.

De man vernielde op 15 maart een raam van een caravan, die in een schuur stond opgeslagen. Hij liet een bloedspoor in de caravan achter, maar er was niets verdwenen. "Er was niets van zijn gading", meende de officier van justitie. Het DNA van de man niet alleen met het bloed in de caravan, maar ook met een spoor van een inbraak in Schinnen in oktober 2019. Ook die inbraak bekende de man. Daar maakte hij onder meer een computer, beddengoed en kleding buit.

De man zit inmiddels drieënhalve maand vast. Hij komt oorspronkelijk uit Roemenië en woont twaalf jaar in Nederland. Vanaf het begin pleegt hij inbraken en diefstallen. De man is al langere tijd dak- en werkeloos. Volgens zijn raadsman heeft hij zicht op een huurwoning en zou daarmee rekening gehouden moeten worden. Bovendien kampt de man met ernstige gezondheidsproblemen. "Ook in de PI kan men bij een arts terecht", zei de rechter. De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van zeven maanden.

De rechter legde een iets lagere straf op. De man is tussentijd veroordeeld. Toen had ook de Limburgse zaak meegenomen kunnen worden.