Hoogevener (41) aangehouden voor betrokkenheid bij mishandeling Balkbrug

Een 41-jarige man uit Hoogeveen is aangehouden voor betrokkenheid bij de mishandeling van een man in het Overijsselse Balkbrug.

Het slachtoffer werd zondagavond 13 september zwaar mishandeld. Door twee vuistslagen verloor de man het zicht aan zijn rechteroog. Na meerdere operaties is dat nog altijd niet goed hersteld, en het is de vraag of dat nog gaat gebeuren.

Aanleiding

Een aantal onbekende mannen had scooters in de wijk geparkeerd, waaronder een op de oprit van inwoner van Balkbrug. De mannen leken onder invloed van alcohol en hingen wat rond op straat. Omdat niet lang daarvoor was ingebroken in de buurt, deelden buurtbewoners hun zorgen in de buurtapp.

Eén bewoner liep naar buiten op het groepje af en vroeg wat er aan de hand was. Door die vraag ontstond commotie. Het slachtoffer werd uitgescholden en een van de scooterrijders haalde plotseling keihard uit. Door de twee vuistslagen op zijn gezicht verloor de man uit Balkbrug het zicht aan zijn oog.

Tips

Het landelijke opsporingsprogramma Opsporing Verzocht besteedde aandacht aan de zaak. Na de uitzending kreeg de politie dertig tips binnen over de zaak, waardoor de man met deze hulp kon worden opgespoord.

De verdachte zit momenteel vast op het politiebureau in Zwolle blijft nog drie dagen vastzitten zodat ze politie het onderzoek kan vervolgen.

