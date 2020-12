Voormalig Dutchbatters: 'Alsnog erkenning voor veteranen'

De impact van de Srebrenica-missie is na 25 jaar nog groot op Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront. Dat concludeert ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum in een rapport dat vandaag is gepresenteerd aan de veteranen en minister van Defensie Ank Bijleveld-Schouten.

In het rapport staan de uitkomsten van een onderzoek naar hoe het met de Dutchbat III-veteranen en hun thuisfront gaat. Defensie wilde dit onderzoek, omdat uit een enquête van de veteranen zelf bleek dat een deel van hen na de missie geen passende zorg had ontvangen. Ook bleek dat inspanningen van het ministerie van Defensie op het gebied van erkenning, waardering en zorg er niet altijd toe hebben geleid dat de veteranen de missie konden afsluiten.

Dutchbat III was het bataljon dat in de eerste helft van 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moest beschermen. De missie werd beëindigd kort na de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. Dutchbat had een beperkt mandaat, was licht bewapend en kreeg geen steun van de Navo toen de Bosnische Serviërs oprukten naar de enclave. Na de verovering werden naar schatting 8000 moslimmannen afgevoerd en vermoord door Mladic' mannen. Dutchbat liet dit gebeuren, klonk het naderhand: de Nederlanders zouden de Bosnische Serviërs geen strobreed in de weg hebben gelegd.

Levenskwaliteit voor velen 'voldoende', maar psychische klachten

Uit het onderzoek onder 430 van de 850 veteranen blijkt de kwaliteit van leven door 79 procent van hen als voldoende wordt ervaren. De overige ondervraagden ervaren dit als onvoldoende. Een kwart van de veteranen ervaart een hoog aantal posttraumatische stressklachten.

Niet alleen de veteranen, maar ook de helft van het thuisfront, heeft op enig moment problemen ervaren door de uitzendervaring van de veteranen.

Wanneer veteranen terugblikken naar de missie noemen zij als positieve ervaringen kameraadschap en de levenservaring die er is opgedaan. Als negatieve ervaringen noemen zij onder andere het gevoel van machteloosheid, het schuldgevoel zo weinig te hebben kunnen doen en de negatieve media-aandacht.

Aanbeveling: 'Verklaring en symbolisch bedrag'

Een onafhankelijke begeleidingscommissie kwam vandaag op basis van de onderzoeksresultaten met aanbevelingen voor de regering en het ministerie van Defensie. Zo luidt een van de aanbevelingen dat er een verklaring afgelegd moet worden én een symbolisch bedrag aan de veteranen of hun nabestaanden gegeven moet worden, bijvoorbeeld 5000 euro belastingvrij.

"Dit collectieve gebaar moet tegemoetkomen aan het ervaren van een gebrek aan erkenning en waardering, gelet op de uitzonderlijke omstandigheden waarin het nagenoeg onmogelijke van hen is gevraagd. Voorts heeft onjuiste beeldvorming in de jaren na de missie bijgedragen aan onvoldoende gevoelde steun en erkenning", aldus de commissie.

Minister Bijleveld-Schouten zei positief tegenover de aanbevelingen te staan. De minister zal het rapport bestuderen en begin 2021 met een reactie op de aanbevelingen komen, is op de site van Defensie te lezen.

Meer aanbevelingen

Een andere aanbeveling van de commissie is dat Defensie voor haar personeel moet gaan staan, "in het bijzonder wanneer er aantoonbare onjuistheden over hun functioneren in de media naar voren komen". Verder moeten de regering en het parlement een te rooskleurige voorstelling van zaken voorkomen bij de besluitvorming over (vredes)missies, omdat anders de verwachtingen waarmee militairen worden uitgezonden niet realistisch zijn.

Ook moet Defensie veteranen en hun thuisfront een brief sturen waarin gevraagd wordt contact op te nemen met het Veteranenloket. Ook moet er een terugkeerreis naar Srebrenica georganiseerd worden, voor veteranen en hun dierbaren die dat willen.

