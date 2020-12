Kappers draaien overuren om coronacoupe te voorkomen

En dat terwijl veel kappers op maandag juist gesloten zijn. Toch gaan de ondernemers vandaag met hun schaar in de weer om hun klanten van dienst te zijn. Er wordt vanavond zelfs nog tot in de late uurtjes doorgewerkt om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen.

Rij tot buiten

De telefoon rinkelt haast om de minuut, voorbijgangers lopen even naar binnen om te vragen of er vandaag nog plek is, de rij met wachtenden loopt op. Bij Haarstudio Mooi in Paterswolde staan mensen zelfs buiten te wachten voor een knipbeurt. "Het is echt heel erg druk", zegt een medewerker van de kapsalon. "Buiten staan nu vijf mensen te wachten en binnen zitten er ook al veel."

Ook in Emmen willen veel mensen vandaag nog de schaar door hun te lange haren laten gaan. "De telefoon staat hier roodgloeiend. We blijven twee uur langer open vanavond, maar ook dat staat al compleet volgeboekt", vertelt Stefan van BAKKES Kappers in Emmen. Bij hem geen wachtenden bij de deur, omdat op afspraak wordt gewerkt.

De kappers proberen de afspraken die al staan, zoveel mogelijk te verzeten. "We bellen alle klanten op om te kijken of ze vandaag nog kunnen. Veel daarvan zijn vaste klanten en die willen we de service nog bieden."

Geen vrije dag

Saphas Kappers in Odoorn heeft vandaag wel hele ruime openingstijden. "Dit is normaal een vrije dag, maar dat is deze maandag wel even anders", vertelt Jos Hassing van Saphas Kappers.

Bekijk in onderstaande video zijn verhaal. (Verhaal gaat verder onder de video)

Druk op kappers blijft door Kerst hoog

Branchevereniging ANKO ziet door het hele land dat kappers het druk hebben. Er is begrip voor het besluit van het kabinet. "De cijfers liegen er niet om", zegt woordvoerder Gonny Eussen. "We moeten wat doen om de cijfers omlaag te krijgen."

ANKO vreest echter wel dat de druk op kappers de komende periode, mede door Kerst, hoog blijft. Mogelijk gaan sommige kappers, net zoals tijdens de eerste lockdown, bij mensen thuis knippen. "Daarom hadden we liever gezien dat we alles zelf konden reguleren. Als het in de thuissituatie gebeurt, hebben we er geen grip op. Dat is een risico."