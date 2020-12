Advocaat Heleen J.: ‘Geen sporen van geweld in flat, wel van liefde’

Het Openbaar Ministerie vindt dat wel te bewijzen en eiste donderdag, net als in 2018 bij de rechtbank in Assen, tien jaar gevangenisstraf.

Kritiek op politieonderzoek

Van Jaarsveld uitte in zijn pleidooi opnieuw forse kritiek op het politieonderzoek dat kort na de val in 2015 werd verricht. Doordat de politie alleen J. (41) maar als verdachte heeft gezien zijn veel andere dingen volgens de advocaat niet onderzocht.

Er zijn alleen camerabeelden veiliggesteld van de hoofdingang van flat De Arend in het uur dat J. die nacht de flat kwam uitlopen. Beelden van de uren en dagen daarvoor en van de camera van de andere ingang van de flat heeft de politie nooit bekeken. Het kan daarom volgens Van Jaarsveld niet worden uitgesloten dat iemand anders de flat ingegaan is, die betrokken is bij de dood van Sharleyne.

Bovendien zijn er in de flatwoning op de tiende verdieping, waar J. en haar dochter woonden, geen sporen van geweld gevonden, terwijl het OM ervan uitgaat dat moeder Heleen J. daar het misdrijf heeft gepleegd. De bovenbuurman verklaarde twee jaar later dat hij een lang gesprek en daarna een harde bons en getik tegen de reling had gehoord.

Uit onderzoek in het huis en aan de balustrade is geen bewijs te halen dat er een misdrijf is gepleegd, aldus Van Jaarsveld. De verklaringen van de bovenbuurman zijn volgens hem ook niet betrouwbaar. Het is niet uitgesloten dat de dingen die de man zich zei te herinneren beïnvloed zijn door wat hij in de media over de zaak heeft gezien of gehoord. Ook verschillen de beide verklaringen die hij in 2017 heeft afgelegd onderling van elkaar, zei Van Jaarsveld.

Deskundigen

Ook blijft hij erbij dat één van de vier deskundigen die naar het letsel van Sharleyne hebben gekeken, niet deskundig genoeg is om een goed oordeel te vellen. De 35-jarige forensisch arts beweert als enige dat de blauwe plekken in de hals en de bloedingen in haar ogen waarschijnlijk kunnen worden verklaard door verwurging. Het OM gaat daar ook vanuit.

Drie forensisch pathologen met samen zo'n 75 jaar werkervaring hebben aangegeven dat de blauwe plekken en de oogbloedinkjes verklaard kunnen worden door de val. Van Jaarsveld: "Van de expertise van deze deskundigen wordt in Nederland veelvuldig gebruik gemaakt en aan hun bevinden wordt nooit getwijfeld.

Verslaggever Ineke Kemper over de zittingsdag van vandaag over de zaak 'Sharleyne'.

Op de galerij

Dat twee medeflatbewoners moeder Heleen J. meteen na de val van haar dochter op de galerij zagen staan, kan ook niet kloppen, zegt Van Jaarsveld. De mannen gingen die nacht naar buiten, omdat ze iets hadden horen vallen. Uit hun verklaringen is volgens de advocaat op te maken dat het zeker vijf minuten heeft geduurd heeft voor ze bij het lichaam van Sharleyne onderaan de flat stonden en omhoog keken. "Eén van hen zegt dat ze op dat moment een jonge vrouw naar buiten zagen lopen. Dat ondersteunt mijn cliëntes verklaring dat ze uit haar woning kwam."

J. heeft verklaard dat ze die nacht wakker werd en dat het bed van haar dochter leeg was en haar raam open stond. Toen ze op de galerij kwam en naar beneden keek, zag ze Sharleyne liggen. Waar het OM stelde dat het onderzoek dat een slaapwandeldeskundige heeft uitgevoerd niet deugt, vindt Van Jaarsveld het juist wél bruikbaar. "Er is een reële kans dat ze slaapwandelend over de reling is gevallen", concludeert hij.

'Liefste van de wereld'

Ondanks dat de rechtbank in Assen haar vrijsprak is J. volgens hem wel al veroordeeld door het publiek. Ook het zielige beeld dat in de media is neergezet van Sharleyne klopt niet volgens hem. "Laten we niet vergeten dat het vader was die steeds meldingen bij jeugdzorg deed, maar dat bijvoorbeeld school en jeugdzorg helemaal geen zorgen hadden."

Sharleyne werd omschreven als een vrolijke en sociale meid en had volgens Van Jaarsveld een goede band met haar moeder. Hij citeerde een stuk tekst uit een schriftje van Sharleyne, waarin ze schreef dat ze haar moeder zo lief vond en dat "mama mij de liefste van de wereld vindt".

'Geen monster, maar een mens'

Van Jaarsveld: "Mijn cliënte is altijd eerlijk geweest over haar drankgebruik en ze heeft nooit beweerd dat ze een modelmoeder was, maar er was wel een liefdevolle relatie tussen haar en Sharleyne. In hun huis zijn geen sporen van geweld gevonden, maar wel sporen van liefde. Wat er ook wordt gezegd: ze is geen monster, maar een mens."

De periode tussen juni 2015 tot nu omschreef de advocaat als 5,5 jaar ellende voor J., die niet alleen ontzettend veel verdriet heeft gehad, maar ook meerdere keren is bedreigd en in elkaar geslagen. "Wat de uitslag van deze strafzaak ook zal zijn: een groter verdriet dan het verlies van haar kind kunt u haar niet aandoen."

Het hof doet op 11 januari uitspraak.

