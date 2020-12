Asbest gevonden bij verbouwing rijksmonument Assen

In een monumentaal pand aan de Vaart Zuidzijde in Assen is tijdens een verbouwing asbest gevonden. Het pand is afgesloten met gele waarschuwingslinten. Volgens asbestsaneerbedrijf Revoort uit 2e Exloërmond zit er asbest in alle ruimtes van het pand.

De asbest veroorzaakt volgens Michel Vries van Revoort geen gevaar voor omwonenden of voorbijgangers. "Met een grote machine filteren we de lucht die uit het pand komt en pompen we continu weer verse lucht naar binnen. De asbest wordt tegengehouden door de filters", vertelt Vries.

'Niet zo gek'

Het statige pand is in 1856 gebouwd als woonhuis en is later vooral gebruikt als kantoorpand. Veel panden die zijn gebouwd vóór 1994 bevatten asbest. Het materiaal werd vroeger veel gebruikt voor isolatie en het brandwerend maken van gebouwen. In 1993 werd het gebruik van asbest als bouwmateriaal verboden.

Op het moment dat je asbest gaat afbreken, bijvoorbeeld tijdens een verbouwing, komen kankerverwekkende vezels vrij. "Het is niet zo gek dat er in dit pand asbest zit, al is het niet zo veel. Het zit wel in alle ruimtes, maar het valt wel mee", zegt Vries.

Asbest in monumenten

Het verwijderen van asbest is volgens de stichting Erkende Restauratiekwaliteit Monumentenzorg (ERM) niet mogelijk zonder schade te veroorzaken. Formeel is een uitvoerder volgens de stichting niet aan bijzondere regels verbonden bij het verwijderen van asbest uit een monument, maar de stichting wijst er wel op om zorgvuldig te werk te gaan. "Vooral rekening houden met wat je sloopt is belangrijk", zegt directeur Walter de Koning van ERM. "Als opdrachtgever is het goed om met het sloopbedrijf te kijken welke asbest er voor de gezondheid echt weg moet zonder veel schade te veroorzaken en welke onderdelen met asbest je mogelijk kunt behouden."

Volgens Vries van Revoort hoeft het bedrijf bij deze klus niet zoveel rekening te houden met historische onderdelen. "Je mag soms de oorspronkelijke constructie van een monument niet aantasten, maar bij dit pand is daar geen sprake van", zegt Vries.

Deze week is Revoort nog bezig met het verwijderen van alle asbest. Als uit metingen blijkt dat de asbest volledig weg is, kan het pand weer worden vrijgegeven.