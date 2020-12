Spannende dag morgen voor Camping Anloo: 'Hard duimen voor goede koper'

"We duimen met z'n allen er keihard voor dat er een goede koper komt, die er weer een nette camping van maakt, met de sfeer van vroeger", zegt Marian Zonderland van de Stichting Belangenbehartiging Gebruikers Camping Anloo.

Stress en dubbele lasten

Ze is één van de achterblijvers op Camping Anloo. De 67-jarige Groningse bezit er sinds negen jaar een chalet. Ze kwam er uit nood terecht na een scheiding. Permanent wonen doet ze er niet meer, want daar heeft de gemeente Aa en Hunze met dreigende dwangsommen korte metten mee gemaakt. Voor Zonderland persoonlijk een aderlating. "Het heeft gigantisch veel stress opgeleverd. En ik heb nu dubbele lasten, want ik heb ook een postzegelwoning in de stad Groningen moeten huren. Terwijl ik hier volop scharrelruimte heb in mijn chalet, een tuin, en ook lekker de natuur in kan. Want dat zit om de hoek."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Het afgelopen jaar op Camping Anloo omschrijft Zonderland als 'één doffe ellende'. "Eerst al een tijd het wanbeheer, met het faillissement er bovenop. En toen ging ook nog de stroom eraf. We hadden toch wel gerekend op wat meer steun en zorg van de gemeente Aa en Hunze. Die lieten jarenlang mensen toch inschrijven op dit adres. Maar als dan de stroom verdwijnt, gas en water er achteraan, dan mag je toch wat meer hulp verwachten."

Marian Zonderland die al jaren een chalet bezit op Camping Anloo hoopt op een goede koper voor het park (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Ik ga hier straks ook lekker de kerst vieren met m'n broer en zijn katten. Die ruimte heb ik in m'n postzegelwoning in Groningen niet." Marian Zonderland, eigenaar van chalet op Camping Anloo

Ze kan de boel redelijk warm krijgen, met dank aan een houtkachel en een eigen gasvoorziening. Water heeft ze in jerrycans afgetapt bij het tappunt op de camping, en water voor het doorspoelen van de wc komt uit de regenton. "Het is echt kamperen geworden wat ik hier doe, maar ik voel me hier prima. Deze plek, daar ben ik aan verknocht."

(verhaal gaat verder onder de foto)

Begin deze maand vertrokken nog drie buren op rij met hun chalet van Camping Anloo (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Waar Zonderland goede hoop heeft dat de camping straks onder een nieuw bewind weer een gezonde toekomst krijgt, hebben andere huisjeseigenaren het geloof verloren. Tientallen eigenaren hebben hun chalet laten weghalen door opkopers, of verhuizen naar een ander recreatiepark. De afgelopen weken zag Zonderland drie buren op rij vertrekken. "Da's toch doodzonde. Je bouwt in die jaren toch een band op met de buurtjes. Heel spijtig. Maar er is toch ook veel belangstelling, van mensen die hier best een plekje zouden willen. Want dit is toch een heel mooi hoekje van Anloo", zegt ze.

(verhaal gaat verder onder de foto)

Ook restaurant Woodz en het receptiegebouw van Camping Anloo worden morgen geveild (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

De dag van morgen, met de onlineveiling van de failliete camping, noemt Zonderland 'zeer spannend'. "Heel veel mensen duimen ook mee, zo vertellen ze mij. Want we zouden dolgraag een koper willen, die de boel hier netjes maakt en goed gaat beheren. Niet iedereen moet hier zomaar toegelaten worden. En het moet weer gezellig worden zoals vroeger, wat mij betreft weer met bingo-avonden, al ben ik daar zelf helemaal niet zo van. En ik hoop dat er ook weer gezinnen met kinderen komen. Want kinderen, die zie je hier al tijden niet meer."

Als er maar niet een koper komt, die gaat voor het grote geld, en alles hier platwalst om er stenen bungalows neer te zetten." Marian Zonderland, eigenaar van chalet op Camping Anloo

Eén vrees heeft Zonderland wel. Dat de koper vooral 'voor het grote geld gaat'. "En dat 't ie de bulldozer laat aanrukken, alles platwalst en er stenen bungalows neerzet. Dat haalt de ziel uit Camping Anloo. Het moet hier gemoedelijk en kleinschalig blijven. En ook betaalbaar voor mensen met een kleine beurs."

Maar het gevaar van de bulldozer, die alles met de grond gelijk maakt, dat zal met Camping Anloo niet zomaar gaan. Want tientallen mensen hebben niet alleen een eigen chalet, maar zijn ook eigenaar van de kavel. Morgen wordt dan ook niet de complete camping van vier hectare geveild, maar alleen het failliete gedeelte. Het gaat daarbij om zo'n twee-en-een-halve hectare grond, samen met restaurant Woodz en het receptiegebouw.

Ingewikkelde eigendomssituatie

Ook Zonderland is bekend met de ingewikkelde constructie van het park, wat de boel alleen maar lastiger maakt. "Mijn huisje staat op het achterste deel van de camping, da's ongeveer één hectare wat buiten het faillissement valt. De grond huur ik van de eigenaresses, maar ik ben natuurlijk als chaleteigenaar ook afhankelijk van de nieuwe koper, z'n toekomstige beheer en fatsoenlijke nutsvoorzieningen. Het is best een complex verhaal, hier op Camping Anloo met al die verschillende eigendomssituaties. Maar ik geloof er heilig in dat er weer een mooie gezellige camping van te maken is. Met de gezellige sfeer van vroeger."

Nutsvoorzieningen en nette weg

Wat Zonderman als eerste aangepakt wil hebben door de nieuwe eigenaar? "De weg hier. Wat een gaten en hobbels. En een paar flinke bomen erbij, voor een wat meer groene aanblik. En ik zou het bijna vergeten, de nutsvoorzieningen. Gas, water en elektriciteit, dat moeten we natuurlijk als eerste levensbehoefte terug hebben. Dat kan direct in de wintermaanden aangelegd worden, want die winters zijn tegenwoordig zo zacht", lacht ze. "Dus eerst leidingen erin, en dan een fatsoenlijke weg erover."

Als eerste wil Marian Zonderland graag de nutsvoorzieningen terug en een fatsoenlijke weg (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Flinke belangstelling

Volgens het Veilingbedrijf BOG Auctions, dat de onlineveiling morgen in opdracht van de curator organiseert, is er van tevoren veel belangstelling getoond voor het recreatiepark. En die komt van diverse partijen uit de recreatiesector, maar ook van andere partijen. Vorige week donderdag was er nog een kijkdag. "We hebben toch van zeker vijftien tot twintig geïnteresseerden vragen gehad. En er zijn ook heel wat gaan kijken. Maar dat kan morgen met de daadwerkelijke veiling ook verder oplopen, tot over de dertig. We zullen zien", zegt woordvoerder Robert Jan Schuurman.

De veiling van Camping Anloo en restaurant Woodz wordt morgenmiddag om half vijf geopend. De verwachting is dat deze zo'n drie kwartier duurt.

Lees ook: