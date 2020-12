HartKliniek opent de deuren in Hoogeveen

"Ik zie op dit moment de meerwaarde niet van een eenmanspraktijk in Hoogeveen", legt ze uit. "Wij hebben geen wachttijden voor nieuwe patiënten. We bieden 24-uurszorg omdat het hart zich nou eenmaal niet houdt aan kantoortijden. We hebben een grote groep waarin we kunnen overleggen en patiënten met elkaar kunnen bespreken. En nog belangrijker: we hebben een grote samenwerkingsovereenkomst met de Noordelijke ziekenhuizen."

Eerste vestiging in Drenthe

De HartKliniek is gevestigd in elf plaatsen en zet nu de eerste stap in Drenthe. De organisatie zegt veel tijd en aandacht te hebben voor de patiënt. Iets wat oprichter Menno Baars mistte in zijn werk als cardioloog in het ziekenhuis. "Specialistisch, maar vooral een luisterend oor met aandacht voor de patiënt. Je moet er de tijd voor nemen. Je moet echt op een andere manier je vak bedrijven. Zo doen de cardiologen van de HartKliniek onder andere ook aan huisbezoeken."

(Verhaal gaat verder na de video)

Vrouwenhart

Die tijd komt volgens Baars goed van pas bij de vele onderzoeken die soms nodig zijn. HartKliniek specialiseert zich onder andere in het vrouwenhart, dat veel complexer in elkaar steekt dan het mannenhart. Verder wil de HartKliniek zich richten op de chronische en niet-complexe zorg, de cardiologie die ook goed te behandelen is met medicijnen. "We denken dat we elkaar kunnen versterken. Als wij ons meer richten op die zorg, dan kan het ziekenhuis zich nog meer richten op de operaties, de dotters, de stents, ablaties en noem het maar op."

Treant heeft in het Bethesda een uitgebreide vrouwenpoli en een nieuw hartkatheterisatiecentrum, waarbij ook de kleinere bloedvaatjes gemeten worden. Volgens Van der Wielen zijn samenwerkingen binnen en buiten het ziekenhuis belangrijk voor de afdeling cardiologie. "Juist voor het hart heb je het hele plaatje nodig. Er is helaas ook een groep bij die wat meer nodig heeft, die behandeling nodig heeft en dat is wat wij hier kunnen bieden in Treant. Dat zijn echt specialistische onderzoeken die ik niet verwacht in een eenmanspraktijk."

Bij complexe gevallen begint patiënt weer bij nul

Ondanks de hoop van Baars op een goede samenwerking ziet Treant die samenwerking niet gebeuren. "Dat betekent niet dat als er iemand bij hun komt en onze zorg nodig heeft, dat we die niet bieden. Natuurlijk is iedereen bij ons welkom. Maar ik ben er wel een beetje bang voor dat er een aantal patiënten zullen zijn die alsnog bij ons allerlei onderzoeken nodig hebben."

Mocht een patiënt na bezoek aan de Hartkliniek toch naar het ziekenhuis moeten, beginnen de medische onderzoeken van voor af aan. Van der Wielen: "Je moet er rekening mee houden dat je, omdat je de partij en haar kwaliteiten niet kent, hier in het ziekenhuis een aantal dingen moet doen omdat wij wél gespecialiseerd zijn."