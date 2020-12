Tweede termijn burgemeester Marcel Thijsen: 'Mijn opgave is bruggen slaan'

Woensdag 16 december loopt de ambtstermijn van Thijsen officieel af. Zijn herbenoemingsperiode gaat dan dus in.

Klijnsma noemt het een bijzonder moment voor de gemeente Tynaarlo. "Herbenoemen is niet altijd vanzelfsprekend", meent Klijnsma. En daar kunnen ze in Tynaarlo over meepraten. De vorige burgemeesters waren te snel weg, of vertrokken noodgedwongen. Zoals de laatste, Frank van Zuilen, die na flink wat politiek-bestuurlijke reuring en ziekteverlof vertrok.

Klijnsma noemt Thijsen een echte verbinder en een burgemeester met een groot hart. "Maar de verbinding die je zoekt, is juist nu lastiger te maken door corona." De commissaris van de Koning is ervan overtuigd dat burgemeester Thijsen de komende zes jaar een goede burgervader van de gemeente zal zijn.

'Primeur'

"In Tynaarlo is de herbenoeming van een burgemeester tot heden nog onbekend", meent de voorzitter van de vertrouwenscommissie, Henny van den Born (CU). Hij feliciteert Thijsen met deze primeur in de gemeente Tynaarlo. "Je staat letterlijk tussen de mensen. Je bent er als mensen je nodig hebt", gaat Van den Born verder. "We profiteren graag nog een tijdje van je brede blik en daarom nemen we de chaos maar voor lief. We wensen je veel succes en wijsheid."

Een eer om te besturen

Ook buurburgemeester Klaas Smid (Noordenveld) spreekt namens de Burgemeesterskring Drenthe over de markante verschijning van Marcel Thijsen. "Je weet ons uit te dagen om verder te kijken dan je neus lang is en je bent altijd recht door zee. Namens collega's wens ik je heel veel plezier in dit paradijsje in Nederland."

Na de overhandiging van de voorzittershamer door voorzitter Anneke Lubbers (PvdA) is het de beurt aan Thijsen om iedereen te bedanken. "Zes jaar Tynaarlo", begint hij. "Deze mooie woorden passen ook bij het gevoel dat ik heb bij Tynaarlo. Allereerst wil ik onze inwoners bedanken. Daar doen we [het openbaar bestuur, red.] het voor."

Thuis gevoeld

Thijsen heeft zich vanaf het begin zich heel erg thuis gevoeld. Voor hem was het een periode van lief en leed, waarin hij veel heeft geleerd. "Het was een eer om de afgelopen zes jaar de burgemeester van Tynaarlo te zijn. Maar ik denk vooral dat ik de burgervader was met een luisterend oor en kijkend hoe we de wereld in ieder geval een heel klein stukje beter kunnen maken voor de mensen die dat heel hard nodig hadden."

Thijsen geeft aan dat de gemeente een goede bestuurscultuur heeft met een stabiele basis. Toen hij aangaf dat hij een tweede termijn als burgemeester wilde, bedacht hij voor zichzelf wat hij nog kon toevoegen aan de gemeente en het bestuur. Hij vindt het belangrijk om er als burgemeester voor iedereen te zijn en het gesprek op gang te houden. "Ik zie het als mijn opgave om bruggen te slaan. Iedereen mag er zijn met een eigen mening." Afsluitend wijst hij erop dat iedereen oog voor elkaar moet hebben.

Onrust

In haar speech refereerde commissaris Klijnsma nog aan de politiek woelige periode in Tynaarlo, toen Thijsen zes jaar geleden naar het Noorden kwam. De gemeente had net een slepende bestuurscrisis achter de rug. Waarnemend burgemeester Piet Adema (CU) had inmiddels al orde op zaken gesteld. Adema begon als waarnemer om de toenmalige burgemeester, Frank van Zuilen (VVD), over te nemen. Van Zuilen ging lange tijd met ziekteverlof na een reeks van politieke en bestuurlijke spanningen.

De VVD-bestuurder was in de problemen gekomen na een vernietigend onderzoeksrapport over het omstreden ontslag van een topambtenaar, dat ongegrond bleek. Het ging om Henk Heijerman, die tegenwoordig al jaren wethouder is in Aa en Hunze namens de Combinatie Gemeentebelangen. De sfeer binnen de politiek in Tynaarlo was flink verziekt, maar met de komst van Adema en vervolgens Thijsen keerde de rust uiteindelijk terug.

Lekken

Voordat Marcel Thijsen in de gemeente Tynaarlo kwam, was hij acht jaar wethouder in het Gelderse Wychen. Daar zat hij eerst namens de PvdA en later namens de lokale partij Kernachtig Wychen. Rond z'n voordracht tot burgemeester van Tynaarlo was trouwens meteen al ophef. Er zou gelekt zijn uit de vertrouwenscommissie, want de naam van Thijsen werd voortijdig bekend. Een aangifte, die door toenmalig commissaris van de Koning Jacques Tichelaar werd gedaan, liep uiteindelijk op niets uit.

