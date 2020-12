Sluiting scholen lag in de lijn der verwachting

Les op afstand is inmiddels een bekende werkwijze, want in het voorjaar was dit ook de norm. Daarmee wil het kabinet het aantal contacten zoveel mogelijk beperken. Kinderen van ouders met een cruciaal beroep kunnen terecht in de noodopvang, die wordt ingericht op scholen.

'Voor de kinderen vind ik het waardeloos'

Albert Velthuis van CKC Drenthe reageert op de maatregelen, die voor hem niet als verrassing komen: "Onze brief naar de scholen is er al uit. Daarin maken we duidelijk dat we vanaf woensdag overstappen op afstandsonderwijs. We zagen de bui al wel aankomen. Ik begrijp dat het kabinet dit besluit neemt. Voor de kinderen vind ik het waardeloos. Voor het land moet het, want we luisteren niet. Kinderen worden ingezet om thuis te blijven, zodat ouders ook thuisblijven."

Het gaat er volgens Velthuis precies zo aan toe als in het voorjaar. Daarom heeft CKC Drenthe al in oktober op een eventuele lockdown als deze geanticipeerd: "We hebben de scholen benaderd en aangeraden om de pakketten voor het onderwijs op afstand in orde te maken. Dat staat dus gewoon klaar en dat mag geen probleem zijn voor onze kindcentra."

Velthuis hoopt dat de lockdown effect gaat hebben: "Ik hoop dat we in januari gewoon weer starten met opvang en onderwijs. Ik verwacht ook dat wij dan weer fysiek onderwijs gaan geven, in ieder geval in het basisonderwijs. Ik hoop dat we dan met z'n allen in de rij staan voor een prik, zodat we in maart of april weer een beetje terug zijn bij het normale leven." De hoop is er, maar de bestuurder van CKC Drenthe vertelt er ook bij dat hij evenmin koffiedik kan kijken als de premier.

Uitgelekt

Bestuurder van het Roelof van Echten College in Hoogeveen, Albert Weishaupt, verklaart iets vergelijkbaars. Ook in Hoogeveen waren ze namelijk voorbereid op deze maatregel: "Het was van tevoren natuurlijk al uitgelekt." Toch maakt hij wel een kanttekening bij de sluiting: "Op onze school hebben we niet veel te maken met besmettingen. Daarom is er niet direct een aanleiding om blij te zijn met het feit dat de school gesloten moet worden."

Daarentegen staat hij wel achter het besluit van de overheid: "Het is natuurlijk een goede actie, want het aantal besmettingen blijft oplopen. Dat merken we ook in Hoogeveen. Voor het besluit hebben wij dan ook alle begrip. Dat is een goede zaak." De middelbare school in Hoogeveen zal na woensdag bijna geen leerlingen meer ontvangen.

Er bestaat namelijk een uitzondering voor leerlingen in het praktijkonderwijs en examenkandidaten. "Dat juich ik enorm toe, anders zou ik me echt zorgen maken over de examenkandidaten." Voor de overige leerlingen schakelt het Roelof van Echten College weer over op onderwijs op afstand: "Een situatie waar we niet op hadden gehoopt, maar het is niet anders."

'Het is niet even een knopje omzetten en we gaan weer'

Weishaupt pakt dit moment tevens aan om even zijn dank en waardering uit te spreken naar alle medewerkers in het onderwijs. Van conciërge tot docent. "Deze maatregelen betekenen voor veel extra werk voor de docenten en alle andere medewerkers. Het is niet zo dat je even een knopje omzet en we gaan weer. Dit vraagt van iedereen enorm veel inzet en daar mogen we ons niet op verkijken. Groot respect richting hen dus", laat Weishaupt weten.

