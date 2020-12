'Kans op schade gasopslag Norg, maar onveilig wordt het niet'

"Dat klinkt als een vrijwaringsclausule" , zei Gijsbert Vonk, inwoner van Steenbergen. Met een flink aantal omwonenden verzet hij zich tegen het besluit van Wiebes voor uitbreiding van de gasopslag van de NAM in Norg. Onder hogere druk past er niet vijf miljard kubieke meter gas in de kilometers diepe opslag, maar zes miljard.

Ongerust

Omwonenden zijn ongerust, vooral over het gemak waarmee het kabinet de kans op schades voor lief lijkt te hebben genomen. "Alles wordt vergoed", benadrukte de landsadvocaat. De bewijslast rust op de NAM. Aardbevingen komen er niet of nauwelijks, wel bodembewegingen zeggen Staatstoezicht op de Mijnen en Technische Commissie Bodembewegingen.

De bewoners vinden dat de overheid niet moet gokken met de levensvatbaarheid van hun omgeving. "Wie wil er bijvoorbeeld nog wonen in Loppersum of Slochteren?", zeggen ze. De huidige opslaghoeveelheid van vijf miljard is genoeg, vindt ook bewoner René Vroom. De uitbreiding brengt volgens hem vooral geld in het laatje van de aardgashandel, terwijl de bewoners het nakijken hebben. Sinds 2015 is het aantal schademeldingen uit Noordenveld en Westerkwartier is opgelopen tot 6.500.

Afbouw Groningen

Met het vergroten van de opslag kan de gaswinning in Groningen volgens de minister sneller worden afgebouwd. De lege gasvelden van Norg worden gevuld met geïmporteerd aardgas uit Rusland of Noorwegen dat in een stikstoffabriek laagcalorisch wordt gemaakt. Er wordt momenteel gebouwd aan de tweede stikstoffabriek. Het zogeheten pseudo-Groningengas uit Norg verlaagt de vraag uit Groningen, precies wat het kabinet wil.

De Raad van State doet uitspraak over zes weken.