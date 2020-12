Dick Lukkien wil door in beker tegen 'goed georganiseerd' FC Groningen

"We kunnen de laatste zestien bereiken in de beker en daar gaan we voor en ik snap dat er mensen zijn die zich afvragen of we spelers rust gaan gunnen voor het competitieduel van vrijdag tegen PEC Zwolle. Natuurlijk houden we daar rekening mee. Vooropgesteld vind ik dat een speler in staat moet zijn om drie duels in de week te spelen, maar dat is niet iedereen in onze selectie. Er zijn bovendien spelers met wat pijntjes. Mede daarom kan en wil ik op dit moment ook nog geen opstelling prijsgeven. Nee, ook niet met welke keeper we gaan starten."

Lukkien kijkt met veel respect naar de prestaties zijn vorige werkgever, die op dit vijfde staat in de eredivisie. "Ik heb veel bewondering voor hun prestaties. Ze spelen goed georganiseerd. Ze scoren weliswaar niet zo veel, maar krijgen er ook heel weinig tegen."