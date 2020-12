Buurthuis Tiendeveen snakt naar nieuwe bestuursleden, overname door gemeente dreigt

Vertrek

"Ik ben verhuisd sinds een jaar", vertelt bestuurslid Bé IJmker. "En ik merk dat ik het dagelijkse contact met het verenigingsleven en de bewoners van het dorp niet meer goed mee kan nemen in het bestuur."

Hij wil dus vertrekken, maar dan blijft voorzitter Ria van Goor als enige nog over. En dat is veel te weinig. "Dat is triest. Het is jammer dat we niet meer mensen kunnen vinden", vertelt ze.

Ontzettend jammer

De dorpelingen hebben nog even om zich aan te melden, anders dreigt het gebouw in beheer te komen van de gemeente Hoogeveen. En dat willen Van Goor en IJmker voorkomen. "Ik ben best wel een beetje bang dat we straks niks meer hebben", zegt Van Goor. "Hoogeveen heeft weinig geld en ik heb geen idee wat zij dan van plan zijn. Dat zou ik ontzettend jammer vinden."

Korte lijntjes

Want juist die korte lijntjes zijn de kracht van zo'n centrum, vinden ze. "Dat je als biljartclub even iets eerder de sleutels op kunt halen", geeft IJmker als voorbeeld. "Het gevoel dat het van de gemeenschap is."

Een charmeoffensief op de sociale media leverde weinig op, maar inmiddels zijn er een aantal reacties binnengekomen naar aanleiding van een artikel in de lokale krant. Daarmee gaan de twee binnenkort in gesprek. "We zijn daar heel blij mee, maar het is nog wel wat weinig", benadrukt Van Goor. "Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter het is."