Hotels overwegen sluiting na nieuwe maatregelen: 'Eten, drinken en slapen horen bij elkaar'

Het is stil op het terras van Hotel Wesseling in Dwingeloo (Rechten: RTV Drenthe/Karin Mulder)

Hotels mogen geen eten en drinken meer aanbieden. Overnachten is nog wel mogelijk. Die mededeling tijdens de toespraak van premier Mark Rutte zagen de Drentse hoteliers wel aankomen. Voor Hotel Wesseling in Dwingeloo is het wel het sein om de deuren tot en met 19 januari te sluiten. "Eten, drinken en overnachten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als mensen alleen mogen slapen, valt er zoveel weg. Dan voelt het niet goed om open te zijn", aldus Mark Bergmans.

Waar de horeca de afgelopen maanden al dicht was, mochten hotels 'gewoon' openblijven. Mensen konden echter alleen blijven eten en drinken, als ze ook een overnachting boekten. Rob Rieper van City Hotel De Jonge in Assen vond dat wel lastig. "Moreel voelde het vreselijk lastig tegenover de collega's zonder bedden. Vanuit menselijk oogpunt begrijp ik deze beslissing van het kabinet wel." Ook Bergmans heeft het volste begrip voor de nieuwste coronamaatregelen. "Dit is denk ik wel verstandig. Het gaat om het grote goed en de gezondheid van mensen."

'Kerst eilandje in rustige periode'

Hotel Wesseling was gedurende kerstperiode volgeboekt. Dat die inkomsten nu wegvallen, nadat de hotels in het voorjaar ook al een periode lang hun eetgelegenheden moesten sluiten, deert Bergmans niet. "Kerst is een eilandje in de winterperiode. In november, december en januari is het altijd rustig, behalve in de week rond Kerst. Je hebt vooral veel kosten aan kerstversiering en adverteren. Die periode is je visitekaartje, die kun je nu niet afgeven."

City Hotel De Jonge bekijkt nog of het open blijft. Sowieso blijven mensen welkom, van wie een familielid in het Wilhelminaziekenhuis in Assen is opgenomen. "Het ziekenhuis heeft patiënten uit het Westen opgenomen. Er zijn mensen die dicht bij hun dierbaren willen zijn, die voor een speciaal tarief bij ons kunnen verblijven", zegt Rieper. "Dat blijft mogelijk. Desnoods ga ik zelf aan de slag."

Loohoeve ook dicht

Ook de Loohoeve in Schoonloo sluit de deuren, zo schrijven Jeroen en Marleen Brouwer in een mail aan hun relaties. "Met alles wat we weten en blijven leren over het virus, en wetenschappelijk bewijs dat ons allemaal aanspoort om niet-essentieel sociaal contact te verminderen, zijn wij genoodzaakt om ons bedrijf tijdelijk te sluiten tot ten vroegste dinsdag 19 januari."