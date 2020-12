Tbs dreigt voor verdachte brandstichting in kliniek in Assen

De man die verdacht wordt van brandstichting in de Forensisch Psychiatrisch Kliniek (FPK) in Assen, moet waarschijnlijk naar een tbs-kliniek. Dat adviseren de psychiater en psycholoog die de 51-jarige man hebben onderzocht, bleek vanochtend op een tussentijdse zitting bij de rechtbank in Assen.

Op 21 juli zou de man brand hebben gesticht op zijn kamer in de FPK aan de Dennenweg in Assen. Hij werd volgens de politie op heterdaad betrapt. Een aantal medebewoners en medewerkers ademde rook in en moest worden behandeld in een ambulance. Niemand hoefde naar het ziekenhuis.

Voorarrest

De Assenaar zit momenteel in voorarrest op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught. Hij volgde de tussentijdse zitting vanuit de gevangenis. De man was hoorbaar in de war. Regelmatig praatte hij onverstaanbaar door de officier van justitie en zijn eigen advocaat heen. Wat voor psychiatrische problemen hij heeft, werd op de korte zitting niet besproken.

De man zei dat hij zich geestelijk en lichamelijk slecht voelt en dat het slecht met hem ging sinds hij in de kliniek in Assen kwam. Waarvoor hij er werd behandeld, is niet bekendgemaakt, maar hij zat er volgens de officier van justitie niet vanwege een veroordeling.

Op 7 januari wordt de strafzaak tegen hem inhoudelijk behandeld. Tot die tijd blijft hij vastzitten.

Lees ook: