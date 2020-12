Veteraan uit Vries over onderzoek Dutchbatters: 'Too little too late'

Het ministerie van Defensie moet eerlijker en transparanter communiceren over militairen op uitzending. Dat zegt Gerry Kremer uit Vries, die in 1995 als legerarts de val van Srebrenica meemaakte.

Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum presenteerde gisteren de uitkomsten van een onderzoek naar het welzijn van Dutchbat III-veteranen, vooral afkomstig uit Drenthe en Groningen, die in 1995 Bosnische enclave Srebrenica moesten beschermen. Kremer zat in de begeleidingscommissie die het ARQ adviseerde over de aanbevelingen aan het ministerie van Defensie.

Suïcides en echtscheidingen

"Too little too late", zegt hij over het rapport. "Too late, omdat het 25 jaar na dato is. Too little, omdat belangrijke aspecten niet zijn onderzocht. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het aantal suïcides bij veteranen niet hoger is dan bij de gemiddelde bevolking, maar er is niet specifiek gekeken naar de Dutchbatters. Ik heb wel het vermoeden dat bij deze groep meer suïcides plaatsvinden. Hetzelfde geldt voor het aantal echtscheidingen."

In het rapport wordt aanbevolen om een symbolisch bedrag aan de veteranen of hun nabestaanden te geven, bijvoorbeeld 5000 euro. Ook zou het ministerie van Defensie een verklaring moeten afleggen. Dit collectieve gebaar moet tegemoetkomen aan het ervaren van een gebrek aan erkenning en waardering, aldus de onderzoekers.

Cijfers over bijvoorbeeld suïcides en echtscheidingen zouden volgens Kremer ook kunnen zorgen voor meer begrip voor de ernst van de situatie. Hij denkt dat het ministerie van Defensie hierover wel informatie heeft, maar in verband met de privacy de gegevens niet wil prijsgeven.

Dutchbat III was het bataljon dat in de eerste helft van 1995 de Bosnische enclave Srebrenica moest beschermen. De militairen waren in Assen gelegerd, op de Johan Willem Friso Kazerne. De militairen kwamen vooral uit Drenthe en Groningen. De missie van Dutchbat III werd beëindigd kort na de verovering van Srebrenica op 11 juli 1995 door de Bosnisch-Servische troepen van generaal Mladic. Dutchbat had een beperkt mandaat, was licht bewapend en kreeg geen steun van de Navo toen de Bosnische Serviërs oprukten naar de enclave. Na de verovering werden naar schatting 8000 moslimmannen afgevoerd en vermoord door Mladic' mannen. Dutchbat liet dit gebeuren, klonk het naderhand: de Nederlanders zouden de Bosnische Serviërs geen strobreed in de weg hebben gelegd. Gerry Kremer bestrijdt dit beeld: "Er zijn 15.000 mannen gevlucht uit de enclave, die zijn vervolgens aangevallen door de Serven. Dat is dus niet gebeurd in de enclave en niet onder het oog van de Dutchbatters."

'Ministerie moet eerlijker en transparanter zijn'

Een andere aanbeveling van de commissie is dat Defensie voor haar personeel moet gaan staan. Kremer, chirurg bij Dutchbat, is boos over de manier waarop met de militairen is omgegaan. In Srebrenica waren geen eten en vitamines; de arts vreesde voor de gezondheid van de militairen. "Ik ben naar de commandant gestapt en heb gezegd dat we alarm moesten slaan."

Kremer vertelt dat een brief werd opgesteld voor de Nederlandse overheid over de omstandigheden in de enclave. "Deze werd tegengehouden door de militaire leiding, maar kwam later toch in de pers terecht. Defensie heeft vervolgens alles wat in die brief stond ontkend. Het gaat ons erom dat het ministerie van Defensie eerlijker en transparanter moet zijn over de omstandigheden van mannen op uitzending."

Ook moet Defensie schokkende dingen die gebeurd zijn, niet ontkennen. "Maar dat heeft Defensie wel gedaan. Ze draait zelfs bepaalde conclusies om. Dat soort stomme 'Defensieverschijnselen' moeten weg. Ontkennen werkt alleen maar frustratie en ziekte in de hand."

