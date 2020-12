Deze week 1.061 besmettingen gemeld in Drenthe

De afgelopen week zijn in Drenthe 1.061 nieuwe besmettingen vastgesteld. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van de week daarvoor, toen er 588 positieve gevallen gemeld werden.

Ook zijn in de laatste zeven dagen negentien ziekenhuisopnames in onze provincie gemeld, en zijn twee Drenten overleden aan de gevolgen van het virus. De meeste besmettingen kwamen deze week uit de gemeente Emmen, waar 292 positieve tests werden geregistreerd. Daarna komen de gemeenten Hoogeveen (215) en Coevorden (89).

Afgelopen etmaal

De afgelopen dag zijn er in Drenthe 102 positieve tests geregistreerd, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat zijn er minder ten opzichte van gisteren, toen 191 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Wel is het aantal gemelde besmettingen vandaag en de afgelopen twee dagen lager door problemen bij het computerprogramma van de GGD. Het aantal besmettingen van gisteren en eergisteren valt dus eigenlijk hoger uit dan gemeld wordt. Landelijk moeten zo'n 6.000 tests worden ingehaald. Hoeveel dat er in Drenthe zijn, is niet bekend.

Sinds gisteren zijn drie inwoners van onze provincie met corona opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om twee mensen uit de gemeente Emmen, en een inwoner van gemeente Coevorden. Sinds gisteren zijn geen overlijdens in Drenthe vastgesteld.

Meeste positieve gevallen in Emmen

De meeste positieve tests zijn de laatste 24 uur afgenomen in de gemeente Emmen (33), gevolgd door de gemeenten Hoogeveen (24) en Coevorden (7). In Tynaarlo werd geen nieuwe besmetting geregistreerd.

Aantal meldingen, ziekenhuisopnames en overledenen als gevolg van het coronavirus (bron: RIVM, 15-12-20)

Gemeente Besmettingen Ziekenhuisopnames Overlijdens Aa en Hunze 401 (+2) 2 1 Assen 1181 (+4) 26 9 Borger-Odoorn 514 (+5) 10 9 Coevorden 724 (+7) 26 (+1) 7 Emmen 2707 (+33) 61 (+2) 33 Hoogeveen 1219 (+24) 35 15 Meppel 614 (+6) 13 5 Midden-Drenthe 580 (+6) 12 3 Noordenveld 369 (+5) 9 14 Tynaarlo 466 13 12 Westerveld 258 (+4) 10 5 De Wolden 474 (+6) 17 6 Onbekend 14 0 0

Zo ziet de ontwikkeling van het aantal coronabesmettingen er sinds 28 februari van dit jaar uit in Drenthe:

Landelijk meer besmettingen gemeld

In een week tijd zijn er 58.412 nieuwe positieve tests bij het RIVM gemeld. Een week daarvoor waren dat er 43.103. Dat betekent een toename van 36 procent. In werkelijkheid ligt het aantal besmettingen deze week nog hoger, maar door de computerproblemen bij de GGD zijn eergisteren, gisteren en vandaag minder positieve gevallen gemeld.

Ook steeg het percentage positieve tests in Nederland: van 11,7 vorige week naar 12 procent deze week. Daarnaast werden de afgelopen zeven dagen 398 overleden covid-patiënten gemeld.

Afgelopen dag

Vandaag werden in Nederland 6.682 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 1.807 minder dan gisteren.

In totaal liggen er nu 1.954 mensen met corona in het ziekenhuis, van wie 524 op de ic. Gisteren lagen er in totaal nog 1.872 coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen. Er zijn dus meer coronapatiënten opgenomen dan ontslagen of overleden.

Ook zijn 86 overleden covid-patiënten gemeld.