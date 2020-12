KNVB zal seksshop niet meer weigeren als shirtsponsor FC Emmen

In september ontstond een conflict tussen FC Emmen en de voetbalbond. De KNVB vond de shirtssponsor niet gepast. Na meerdere gesprekken kreeg de Drentse eredivisionist uiteindelijk toestemming om in eerste instantie voor een jaar EasyToys op het shirt te zetten.

Reclame Code Commissie

Tijdens de ledenvergadering hebben de clubs uit het betaald voetbal uiteindelijk ingestemd met het sponsorreglement en daarmee lijkt het voor EasyToys mogelijk om de sponsordeal door te kunnen zetten. Alleen de Reclame Code Commissie kan een sponsorschap eventueel nog blokkeren. Tijdens de ledenvergadering is afgesproken dat de commissie een sponsorschap kan blokkeren als die in strijd is met de Nederlandse Reclame Code.

'Taboe doorbroken'

Eric Idema van EasyToys: "We zijn blij dat we de discussie zijn aangegaan, taboes hebben doorbroken en er op een goede manier zijn uitgekomen. Het is goed dat een externe, onafhankelijke partij hier in het vervolg over gaat." In de loop van dit seizoen gaan EasyToys en FC Emmen in gesprek over een mogelijke verlenging van het hoofdsponsorschap.