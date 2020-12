Eis: 2,5 jaar cel voor drugslab in boerderij Kerkenveld

Justitie heeft 2,5 jaar gevangenisstraf geëist tegen de 73-jarige bewoner van een boerderij in Kerkenveld waar eind juni een groot drugslab werd ontdekt. In dat lab, op de zolder, werd op grote schaal het zwaar verslavende crystal meth geproduceerd.

Toen politie en justitie het pand aan de Riegshoogtendijk op 26 juni binnenvielen, hing er volgens de officier van justitie een ondragelijke geur. "Enorm chemisch en penetrant. Dat sloeg meteen op je longen", vertelde ze. Behalve allemaal chemische grondstoffen om de drugs mee te maken en de laboratoriumspullen vond de politie ook 56 kilo crystal meth in vaste vorm en ruim 750 liter in vloeibare vorm.

De 56 kilo heeft alleen al een straatwaarde van drie tot vier miljoen euro, zei de officier. Ook werd nog bijna 20.000 euro contant geld gevonden. Het grootste deel daarvan was geld dat hij had geërfd, zei de verdachte, maar dat vindt de officier niet te bewijzen. Zij gaat ervan uit dat het allemaal crimineel geld is.

EncroChat

Het Openbaar Ministerie kwam het lab in Zuidwest-Drenthe op het spoor nadat de politie eerder dit jaar de versleutelde berichtendienst EncroChat wist te kraken. Via dat systeem communiceerden veel criminelen met elkaar. Door de kraak afgelopen voorjaar zijn al veel misdrijven opgelost. Het drugslab dat de politie in mei in Eext vond, is ook ontdekt door de EncroChat-kraak.

De 73-jarige man, die de boerderij in Kerkenveld al tien jaar huurde, zei dat hij met het drugslab op zijn bovenverdieping niks te maken had. De man had naar eigen zeggen met zijn vroegere chauffeur afgesproken dat hij die korrels bij hem zou opslaan. Die waren bedoeld om palletkachels mee schoon te maken, legde hij uit. "Ik verhuurde de ruimte voor 500 euro per maand aan hem."

'Foute boel'

Nadat hij afgelopen voorjaar een weekend met een vriendin was weggeweest wist hij bij thuiskomst naar eigen zeggen niet wat hij zag: zijn bovenverdieping was verbouwd. "Ik schrok me dood. Ze waren er aan het timmeren en toen stond dat spul daar. Ik wist meteen dat het foute boel was", verklaarde de bejaarde man.

Tegen zijn vroegere chauffeur, die hij kende uit de tijd dat hij een exclusieve seksclub in Groningen runde, zou hij meerdere keren hebben gezegd dat hij 'die rommel' moest weghalen. "Maar hij veranderde als een blad aan de boom. Hij zei dat hij niet meer terug kon en begon te dreigen."

Loopjongens

Doordeweeks waren er dagelijks vier Mexicaanse mannen in het lab, vertelde de verdachte. "Maar dat waren de loopjongens, want de echt grote mannen komen nooit tevoorschijn." Zijn voormalige chauffeur was volgens hem één van de grote mannen, maar die heeft bij de politie alles ontkend. Namen van anderen durft de Kerkenvelder niet te noemen. "Zelf naar de politie gaan, kon ook niet, want dan had ik allang in een vat zuur gelegen."

Volgens zijn advocaat was hij maar 'een kleine jongen', maar de officier van justitie vindt zijn rol juist cruciaal. "Hij stelde het pand ter beschikking. Zonder dat pand kon er geen drugs worden geproduceerd." Ze benadrukte dat crystal meth de meest gevaarlijke drugssoort is die momenteel op de markt is, maar noemde ook het gevaar. "In Kerkenveld is het chemische afval op de gierkelder geloosd. De hele woning is vervuild met kwik, waardoor de eigenaar is achtergebleven met een onbewoonbaar pand."

De Kerkenvelder is de enige verdachte die in Assen terechtstaat. "De organisatie die erachter zit, is onderdeel van een groter onderzoek in Midden-Nederland", zei de aanklaagster. Andere verdachten moeten zich voor de rechter in Utrecht verantwoorden.

Uitspraak: 29 december.

