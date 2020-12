Geld provincie voor wolfwerende afrastering bij schapenhouders

Het gaat om het gebied tussen Assen, Gieten, Borger, Schoonloo en Beilen. "Dat is volgens onderzoek van de Universiteit van Wageningen waar de kans op verblijf van een wolf en aanvallen op vee het grootst is", zegt gedeputeerde Henk Jumelet. De universiteit stelde dit vast aan de hand van signaleringen van wolven en schademeldingen.

Jumelet: "Uit het onderzoek en advies van Wageningen blijkt dat de 'Drentse' wolf GW1261m langere tijd in het Hart van Drenthe was. In 2018 was daar al een andere wolf. In dit gebied vinden dan ook relatief veel aanvallen op schapen plaats. Daarom heeft Gedeputeerde Staten besloten eerst dit gebied als risicogebied aan te merken en de schapenhouders financieel te helpen bij het nemen van preventieve maatregelen. Na een jaar wordt gekeken of er aanvullende maatregelen nodig zijn."

Drentse wolf is weggelopen

De enige wolf die zich in Drenthe gevestigd had is inmiddels weer verdwenen: mannetjeswolf GW1261m. Hij is gesignaleerd in het Duitse Dörpen. Hij heeft daar een schaap aangevallen, blijkt uit DNA-onderzoek. In Drenthe ontbreekt sinds juni 2020 elk spoor van deze wolf.

Maar Jumelet gaat gewoon door met de maatregelen: "Sinds 2015 doen wolven Drenthe aan. Vlak over de grens in het Duitse Meppen leven roedels. Als daar een jonge wolf op leeftijd uit de groep wordt gestoten gaat die weer aan de wandel en op zoek naar een nieuw leefgebied." Dan is Drenthe prima te bereiken voor zo'n wolf, wil Jumelet maar zeggen.

Drenthe gaat het op dezelfde manier doen als Gelderland en Noord-Brabant. In deze twee provincies zijn de andere twee 'Nederlandse' wolven gevestigd. Jumelet wil niet opnieuw het wiel uitvinden en een schapenhouder moet in Drenthe van hetzelfde gebruik kunnen maken als in Gelderland en Brabant.

Voor wie is de regeling?

Schapen-en geitenhouders in het Hart van Drenthe kunnen éénmalig vanaf 1 januari 2020 subsidie aanvragen voor meerdere vaste en mobiele afrasteringen tot een maximumbedrag van 20.000 euro. Zowel professionele veehouders als hobbymatige veehouders kunnen de subsidie aanvragen.

In totaal is er twee ton beschikbaar. Of dit genoeg is weet Jumelet niet. "In Gelderland en Brabant hebben niet alle schapenhouders subsidie aangevraagd en nemen ze kennelijk eventuele schade voor lief. Als het geld hier niet voldoende blijkt te zijn voor alle maatregelen dan gaan we kijken hoe we dat op gaan lossen."

Onlinebijeenkomst

Op 11 januari a.s. organiseert provincie Drenthe samen met de adviescommissie en de Universiteit van Wageningen een online bijeenkomst voor schapenhouders over het nemen van preventieve maatregelen tegen wolven.

