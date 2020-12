Zo gaan de Drentse ondernemers om met de harde lockdown

Het zijn normaal gesproken drukke weken voor het tuincentrum, waarin veel klanten langskomen voor een kerstboom of andere kerstartikelen. Dat de winkel nu, tien dagen voor Kerst, de deuren moet sluiten is wrang.

Vijf jaar werk

"Maar ook zuur voor de kwekers", gaat Bodenstaff verder. "Er zit vijf jaar werk in om de bomen zo mooi te krijgen. Daar komt nu niks meer van terecht, dat is heel zonde."

Binnen verkopen mag dus niet, maar buiten verkopen is volgens de richtlijnen vooralsnog geen probleem. Daarom stalt het tuincentrum wat bloemen en planten uit voor de ingang. Om toch nog wat inkomen genereren. "Ook via internet kunnen we nog wat verkopen. Dan halen mensen het gewoon bij ons op."

Reserves

Toch hebben de tuin- en bouwcentra goed geboerd afgelopen jaar. Doordat veel mensen thuis moesten blijven, zijn ze massaal gaan tuinieren en klussen. Dat merkt ook Bodenstaff. "Wat dat betreft hebben we genoeg reserve om door deze lockdown te komen", legt hij uit. "Ik verwacht dat we deze klap zonder problemen op kunnen vangen."

Beleving verloren

Ook de hotels kregen slecht nieuws. Hoewel die branche open mag blijven, mogen ze geen eten meer aan de gasten serveren. In tegenstelling tot eerdere maatregelen, waarbij dat nog geen probleem was.

Daarom denkt Mark Bergmans van Hotel Wesseling uit Dwingeloo erover om alsnog zijn deuren tijdelijk te sluiten. De creativiteit om toch iets te verzinnen is op, vertelt hij. "We zijn geen hotel met zakelijke gasten of werklui", legt de hoteleigenaar uit. "Eten en drinken hoort bij ons concept. Zonder die aspecten is de beleving verloren."

Dat betekent vandaag dus vooral veel regelen en gasten afbellen. De keuken blijft nog deels open voor de catering, maar de gasten die voor de kerstvakantie een bed hadden gereserveerd worden teleurgesteld. En ook het kerstmenu dat de koks hadden voorbereid kan de prullenbak in. "Heel erg zonde", beaamt Bergmans. "Waar het nu om gaat is thuisblijven en de tijd goed doorkomen. Uiteindelijk is deze lockdown toch de juiste keuze."

De kerstmusical gaat in aangepaste vorm alsnog door (Rechten: RTV Drenthe)

Kerstmusical

Voor Albert Bosscha, directeur van basisschool De Fontein in Dwingeloo, kwam het nieuws als een donderslag bij heldere hemel. Vanwege het geringe aantal besmettingen in het basisschoolonderwijs had hij gehoopt de dans te ontspringen. "Vanochtend heb ik op het plein van de leerlingen afscheid genomen", vertelt hij. "De kinderen vinden het in ieder geval niet fijn om weer zo lang thuis te zitten."

De school had bovendien voor morgenavond een musical voorbereid. Maar ook daarvoor moest snel een ander plan komen. "We wilden vanavond de hele school alvast versieren met lichtjes", zegt Bosscha bedrukt. "Dat was natuurlijk een teleurstelling voor iedereen. We hebben het optreden nu vanmiddag opgevoerd in het lokaal. Hoewel de leerlingen en ouders blij waren dat het nog doorging, was het toch een andere beleving."

Voor de komende weken ontwikkelen de leerkrachten van De Fontein thuiswerkpakketten. Daarbij heeft de school enige ervaring opgedaan tijdens de eerste lockdown. Dat scheelt dan weer iets, voor wat het waard is.