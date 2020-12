Veertig maanden cel voor verkrachten vrouw in Emmen

Voor het beroven en verkrachten van een asielzoekster in een bestelbusje bij het station in Emmen heeft de rechtbank in Assen een 27-jarige man veroordeeld tot veertig maanden cel, waarvan zes voorwaardelijk.

De rechtbank neemt het de van oorsprong Iraanse man 'zeer kwalijk' dat hij 'op grove wijze misbruik heeft gemaakt van zijn positie'. Hij deed het in de nacht van 10 juli voorkomen alsof hij haar wilde helpen, maar was volgens de rechtbank uiteindelijk alleen maar bezig met zijn eigen lustgevoelens.

Vertrouwen gewonnen

De vrouw is een vluchteling uit Eritrea. Ze was die nacht met de trein vanuit Antwerpen in Emmen aangekomen en op weg naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel, alleen ging er na haar aankomst geen bus meer naar het Groningse dorp. Ze besloot op een bankje te gaan slapen, toen ze werd aangesproken door de Iraniër, die zei dat hij ook naar Ter Apel moest.

De man, die zelf vijf jaar geleden is gevlucht, won het vertrouwen van de vrouw. Hij nam haar mee naar zijn bestelbus die hij achter het station had geparkeerd. Toen de vrouw na even aarzelen mee naar binnen ging, eiste hij geld en bedreigde hij haar met een groot mes.

De vrouw had niet meer dan twee euro bij zich. Dat pakte hij af. Daarna begon hij haar te betasten en uiteindelijk verkrachtte hij haar. Als ze niet zou meewerken, zou hij haar met zijn mes vermoorden, dreigde hij.

Bedreiging in de gevangenis

Omdat ze misselijk was, liet de man haar na een tijd uit de auto. De vrouw trok de aandacht van twee politieagenten die net toevallig langsreden. Zij brachten haar in veiligheid. De Iraniër werd opgepakt en zit sindsdien vast. Hij is ook veroordeeld voor het bedreigen van twee medewerkers van de gevangenis in Leeuwarden in september dit jaar.

De officier van justitie eiste twee weken terug veertig maanden onvoorwaardelijke celstraf tegen de man. De rechtbank legt een deel voorwaardelijk op, omdat de man in de rechtszaal berouw heeft getoond en niet eerder is veroordeeld.

Lees ook: