Failliete Camping Anloo voor vier ton verkocht op veiling

Het hoogste bod op de onlineveiling was trouwens 385.000 euro. Maar uiteindelijk moet de koper meer dan vier ton op tafel leggen. Ook de veilingkosten van ruim 20.000 euro komen voor zijn rekening.

De verkoop is bijna een jaar nadat het recreatieterrein aan de Bosweg failliet ging. Half januari werd de eigenaar failliet verklaard. De schuld van Broekema's Camping Service was meer dan 1 miljoen euro.

Toestemming koper

De veiling van vandaag is uitgevoerd door BOG Auctions, in opdracht van curator Pieter Jan Dijstelberge die het faillissement afwikkelt. Over de koper kan de curator nog niks zeggen. "Voordat alles definitief vaststaat, gaat er nog wel even tijd overheen. En de koper moet ook eerst toestemming geven."

Niet het hele recreatiepark is met deze online veiling verkocht. Alleen het failliete gedeelte is verkocht. Dat gaat om zo'n 2,5 hectare grond, de toegangspaden, sanitairgebouwen, receptie en restaurant Woodz. Het achterste deel van het recreatiepark, van ongeveer één hectare, valt buiten de verkoop.

Restaurant Woodz wat voorop Camping Anloo zit, is ook bij de koop inbegrepen (Rechten: RTV Drenthe / Margriet Benak)

Eerdere verkoop strandde

In mei van dit jaar was het middengedeelte van Camping Anloo al bijna verkocht. Dat was via een onderhandse verkoop. Dat gebeurde door een van de schuldeisers, een Fries advocatenkantoor, dat het eerste hypotheekrecht heeft op de grond in het middenstuk van de camping. Het advocatenkantoor had nog zo'n 80.000 euro tegoed van de failliete campingbaas, maar wilde niet langer op de curator en op de centen wachten.

Curator Dijstelberge, die nog druk doende was het faillissement in kaart te brengen, was niet zo blij met de gang van zaken. Door de onderhandse verkoop dreigde de camping te versnipperd te raken, terwijl de eigendomssituatie op het park al uitermate complex is. Zo zijn er vele tientallen huisjeseigenaren, en veel van die chalets staan ook nog op eigen grond.

De curator wilde liefst het complete recreatiecomplex van vier hectare groot in één keer veilen, met instemming van alle schuldeisers. Via de rechter lukte het hem een stokje te steken voor de onderhandse deal. Die was buiten de gestelde termijn gebeurd. De Zwolse investeerder DK Group, die de koper was, had toen het nakijken. Verkoop van het totale complex is de curator uiteindelijk niet gelukt.

Verkoop van groot belang

Voor veel chaletbewoners en huisjesverhuurders is verkoop van de camping van groot belang. Ze hopen op een goede koper die er snel weer een nette camping van maakt. Het recreatieterrein ligt er troosteloos bij met tientallen lege plekken waar chalets halsoverkop zijn weggehaald.

Het complex zit al zonder stroom, gas en water. Enexis sloot kort na het faillissement de stroom af, omdat het brandgevaarlijk was. Later werd het gas afgesloten vanwege een lek in het receptiegebouw. Waterbedrijf WMD sloot uiteindelijk de waterleiding af, omdat er niet langer betaald werd. Er is wel een watertappunt op de camping, waar recreanten schoon drinkwater kunnen halen.

